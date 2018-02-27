В Татарстане мужчина несколько часов в гараже удерживал школьников

В Менделеевске 26-летний Азат Аманов несколько часов удерживал в гараже школьников, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РТ.

По данным следствия, в апреле этого года Аманов вместе с другом выпивал в гараже. В какой-то момент он увидел знакомых подростков в возрасте 13-16 лет, в том числе двух девочек. Мужчина пригласил их в гараж, а после закрыл их на ключ.

- Одна из девочек начала плакать. Тогда Аманов сказал, что не откроет гараж до тех пор, пока они не успокоятся. А спустя два часа он открыл гараж, - рассказали в ведомстве.

Через несколько дней одна из девочек рассказала матери о произошедшем, и та обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более несовершеннолетних). Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности Аманов от дачи показаний отказался. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.