Под Казанью дальнобойщики забросали дорогу в поселке бутылками с мочой

Водители десятков фур, приезжающие за продуктами, выбрасывают накопившийся мусор вдоль дороги

Жители Зеленодольска жалуются на дальнобойщиков, разбрасывающих вдоль дороги тысячи бутылки с мочой и другим мусором. Дорога возле поселка «Гари», где находится Логистический центр «Магнит», просто усыпана остатками жизнедеятельности дальнобойщиков.

- Дальнобойщики приезжают к складам «Магнита», - рассказал местный житель Вячеслав Форсынов. - Останавливаются здесь и попросту выкидывают накопившийся в кабине мусор на обочину. Все решила бы установка мусорных контейнеров и вывоз отходов, но организация на это не идет.

И вся эта мусорная часть тянется на расстояние примерно километр. Здесь и выброшенные одеяла, тряпки, остатки еды, упаковки, бутылки с накопленной мочой. И просто убрать на каком-нибудь субботнике это бесполезно - новые водители фур приведут территорию ровно в тот же вид.

Мы попытались связаться с Логистическим центром «Магнит» в Зеленодольске, однако их представитель оставил журналистский запрос без внимания. Тогда за комментарием мы обратились в администрацию Зеленодольска. Там нам обещали разобраться в ситуации. Ведомство уже запросило комментарии у целого ряда городских служб.

- Мы запросили комментарии нескольких городских ведомств: административно-техническая инспекция, которая штрафует за нарушения, транспортная полиция, отдел торговли, инфраструктурное развитие, которая даст заключения, должны ли там быть баки - несколько отделов, которые могут быть причастны к этому вопросу, - ответил пресс-секретарь администрации Зеленодольского района Денис Анисимов.

Портал ProKazan.ru будет следить за развитием ситуации.