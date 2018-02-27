В Казани неизвестные в масках украли из сейфа в ТЦ полмиллиона рублей

В Казани двое мужчин в медицинских масках украли из сейфа в ТЦ полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Кража произошла в ночь с 5 на 6 мая.

- Сотрудники полиции прибыли на место и изучили записи с камер наблюдения. Выяснилось, что двое в масках зашли в торговый центр, пробрались в склад и, дождавшись закрытия магазина, проникли в кабинет директора, - рассказали в УМВД.

Полицейские предположили, что к преступлению могут быть причастны бывшие сотрудники ТЦ.

- Были задержаны двое граждан ближнего зарубежья, один из которых ранее работал в организации. 19-летнего молодого человека задержали в Ново-Савиновском районе Казани по месту жительства, а второго — 31-летнего мужчину в Сургуте, - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».