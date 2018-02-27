Казанцев попросили не пугать лебедей на озере Кабан

В настоящее время в Казани на озере Кабан лебеди-шипуны начали высиживать яйца. В связи с этим жителей города попросили не гулять с собаками около озера и не пугать лебедей, передает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

По словам специалистов, на озере Кабан подходящие условия обитания для лебедей.

- Если птиц напугает человек и животное, то есть вероятность того, что они не останутся размножаться. Скорее всего, сменят место обитания, - говорится в сообщении.

Кстати, брачный период у лебедя-шипуна начинается ранней весной, инкубационный период длится около 35-38 дней.