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Казанцев попросили не пугать лебедей на озере Кабан

Казанцев попросили не пугать лебедей на озере Кабан
16+
Фото: kzn.ru

В настоящее время в Казани на озере Кабан лебеди-шипуны начали высиживать яйца. В связи с этим жителей города попросили не гулять с собаками около озера и не пугать лебедей, передает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

По словам специалистов, на озере Кабан подходящие условия обитания для лебедей.

- Если птиц напугает человек и животное, то есть вероятность того, что они не останутся размножаться. Скорее всего, сменят место обитания, - говорится в сообщении.

Кстати, брачный период у лебедя-шипуна начинается ранней весной, инкубационный период длится около 35-38 дней. 

Люция Кашапова, 17.05.2018, 13:52
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Олигофрения не приговор17 мая 2018, 14:15
Там бездомные стаями бегают. Но их трогать нельзя, это собаченьки. Вот так вилка для зоозащитников
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Димасик17 мая 2018, 14:16
на кабане не был лет 5... там пивас продают ?
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Гость17 мая 2018, 14:22
Это надо попросить лебедей не пугать жителей Казани, Очень уж они наглые........
4
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Горожанин17 мая 2018, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
на кабане не был лет 5... там пивас продают ?
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Того не пронеси ростили литература в магию экскаватор жно шарик пошел двором за углом не был добро !!!Добро и не поняить до свиданию в куполе цирка и театра мондраж ??
3
0
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Горожанин17 мая 2018, 14:30
Инкубационный период лебедя-шипуна? Вы е*у дали? Он вам инфекция что ли?!
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Горожанин17 мая 2018, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
Инкубационный период лебедя-шипуна? Вы е*у дали? Он вам инфекция что ли?!
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Имеется в виду инкубационный период высижывания яиц
0
1
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Горожанин17 мая 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
Инкубационный период лебедя-шипуна? Вы е*у дали? Он вам инфекция что ли?!
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ага. а в инкубаторах только вирусы и выращивают
1
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Горожанин17 мая 2018, 14:42
Автор и редактор статья, откорректируйте, пожалуйста: слово высаживать изменить на высиживать!
0
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Горожанин17 мая 2018, 14:43
В Бугульме, на городском водоеме, на уток натравливают своих собак владельцы. Специально приходят. На замечания не реагируют. Утки пугливые стали, не подплывают за хлебом. Собака не виновата, что у нее хозяин неумный.
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Толстый тролль [г киров]17 мая 2018, 14:50
ну шо ребзи?! песню на мотив лесоповала, запеевАй!
[***] - сношает падшую звиздуууу
- на том рудуу, где я тебя в зад отъeбууу.....

B-| во!
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Горожанин17 мая 2018, 14:54
Хорошо, я понял...
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Горожанин17 мая 2018, 14:55
В ответ на комментарий пользователя
Имеется в виду инкубационный период высижывания яиц
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Совсем разные понятия, инкубационный период и период в инкубации яиц, если уж и пишут в сми, пусть хотя бы загуглят о чем пишут. Какую то парашу сморозили
0
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Горожанин17 мая 2018, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
на кабане не был лет 5... там пивас продают ?
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Продают, но походу там ослиная моча, которую ты обожаешь
0
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Горожанин17 мая 2018, 15:08
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://absclicks.site/public/7726713741447522
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Никита17 мая 2018, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
Ну и поспешу вам представица. как вы уже дагадались, меня - Толстым троллем кличут. а сам йа из славного города киров, как вы, тоже, успели догодаца. (иш 6ля какие догадливые...)>:>;-)
И шобы не было вапросаф, скажу сразу: да-да это тот самый кираф с дымкафской игрушкой и вятской свистуньей, дыыааа, и та самая свистунья, где глинянному питуху в пипку под хвостом дуют, шобы раздовался свист.
[***]
[***]

так что если вдруг надумаете у нас погастить, надевайте каски, берегите пипку, ну и навсякий случай - вставляйте затычку в жопу! не ну мало ли что?! предупрежден, значит вооружен. и не нойте потом шо Дядька Тролль вас не предостиригал!:-DB-|
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А я Никита, собираю палочки от эскимо.
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Толстый тролль [г киров]17 мая 2018, 15:37
НЕ НЕ НЕ НЕ!! ТАК ДЕЛО НИПАЙЕТ! ЙА К ВАМ С ПРИВЕТОМ И КУПЛЕТОМ, А ВЫ МИНЕ ГЛАГОЛ УРЕЗАТЬ И МИНУСИТЬ?! А КОНСКИМИ МУДЯМИ ПОЛБУ?!!!
ХОТЯ ЛАДНО, ДОБРЫЙ ЯА СЕГОДНЯ. ДАВАЙТЕ ЕСЧО РАС!
поспешу вам представица. как вы уже дагадались, меня - Толстым троллем кличут. а сам йа из славного города киров, как вы, тоже, успели догодаца. (иш 6ля какие догадливые...)>:>;-)
И шобы не было вапросаф, скажу сразу: да-да это тот самый кираф с дымкафской игрушкой и вятской свистуньей, дыыааа, и та самая свистунья, где глинянному питуху в пипку под хвостом дуют, шобы раздовался свист.
спросите - а нaxyй я вам это все пишу и рассказываю? а xep его знаит... хотя, не, идите на xyй, знаю! это шоб вы знали, што перед вами не xep моржовый, не xyй с горы, а настоящий вятский - парень-хватский!:-P
Нуу, а коль про вятку мну вам тут обмолвилса, то скажу - вятский квас, ниxyя здоровье не спас. а наоборот, на рекламном концерте, телке пробили бутылкой башку ибо швыряли их со сцены в толпу. придурки, да?B-|

так что если вдруг надумаете у нас погастить, надевайте каски, берегите пипку, ну и навсякий случай - вставляйте затычку в жопу! не ну мало ли что?! предупрежден, значит вооружен. и не нойте потом шо Дядька Тролль вас не предостиригал!:-DB-|
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Толстый тролль [г киров]17 мая 2018, 15:38
В ответ на комментарий пользователя
А я Никита, собираю палочки от эскимо.
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нацист наверное?B-|
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Толстый тролль [г киров]17 мая 2018, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
А я Никита, собираю палочки от эскимо.
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ну шо ребзи?! песню на мотив лесоповала, запеевАй!
- ааа белый ле6лять на прудууу
- сношает падшую звиздуууу
- на том рудуу, где я тебя в зад отъeбууу.....

B-| во!
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