В РТ инвалид надругался над 13-летним мальчиком и 8-летней девочкой на берегу реки

В Мамадышском районе Татарстана 53-летний инвалид надругался над двумя детьми — 13-летним мальчиком и 8-летней девочкой. Как сообщил порталу ProKazan.ru собственный источник в правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено в этот вторник, а само происшествие было в октябре 2017 года.

- Все произошло на берегу реки Кумазанка села Новый Кумазан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело статье «Насильственные действия сексуального характера», которые совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, - сообщил источник.