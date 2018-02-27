Подробности смерти пациентки в Бугульме: ей трижды отказали в госпитализации

Стали известны подробности смерти 22-летней пациентки в Бугульме. Как рассказали в Следственном комитете, девушке трижды отказали в госпитализации.

По данным следствия, девушка 18 и 19 февраля обратилась с жалобами в больницу, но в госпитализации ей отказали. 20 февраля из своей квартиры с острой кишечной инфекцией и инфекционно-токсическим шоком ее доставили в больницу, но медики вновь отказали в госпитализации.

- Вечером она в очередной раз была доставлена в больницу, после чего пациентку наконец госпитализировали в реанимацию. Но врачи так и не приняли своевременные меры к оказанию квалифицированной помощи потерпевшей, в результате чего она скончалась, - рассказали в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в виде ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), расследование продолжается.