Казанца месяц держали в реабилитационном центре, а после привезли в «Корстон» и избили

В Казани задержали двоих мужчин, которые с ноября по декабрь прошлого года незаконно удерживали 31-летнего мужчину в реабилитационном центре в Константиновке, а затем, спустя пару месяцев привезли в гостиницу, закрылись в номере и избивали его, требуя 200 тысяч за несуществующий долг. Информацию порталу ProKazan.ru сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Напомним, около 2,5 лет назад портал ProKazan.ru писал о том, что в реабилитационном центре для наркозависимых в поселке Вознесенское скончался 40-летний пациент, которого избил сотрудник центра. Годом ранее в реабилитационном центре для наркозависимых в селе Бело-Безводное Зеленодольского района 26-летний волонтер также до смерти избил пациента.