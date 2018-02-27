В Казань привезли Кубок чемпионата мира по футболу

Кубок смогут увидеть все желающие 18 и 19 мая на площади Тысячелетия в специальном шатре

Сегодня в столицу Татарстана привезли Кубок чемпионата мира по футболу весом более 6 кг из чистого золота, сообщил корреспондент портала ProKazan.ru.

- Это историческое событие для нашей страны. Кубок, посетивший 50 стран, впервые в Казани, - сказал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Отметим, что Кубок смогут увидеть все желающие 18 и 19 мая на площади Тысячелетия в специальном шатре с 10.00 до 20.00.

Кстати, подержать в руках Кубок вы не сможете. ФИФА устанавливает строгие правила относительно того, кто имеет право дотрагиваться до него. Это могут делать только главы государств и члены национальных команд, выигравших текущий Чемпионат мира по футболу ФИФА.