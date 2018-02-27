В Казани снесут 12 незаконных торговых павильонов. Соответствующая информация была опубликована в сборнике документов исполкома города.

Так, речь идет о пяти павильонах по продаже овощей на улице Зорге и семи на проспекте Победы.

Сообщается, что если собственник не демонтирует киоски сам, объекты до конца мая ликвидирует город.