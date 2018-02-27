В Казани неизвестные мужчины устроили драку с полицией

В Казани около ресторана «Ромэйн» на улице Чистопольская произошла драка с участием полицейских и пьяных мужчин, которые представились работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Конфликт произошел 15 мая после того, как у одного из мужчин пропал телефон.

- Клиенты выпили по 0,7 виски каждый. Один из затеявших драку представился сотрудником ФГУП «Охрана» Росгвардии, но документов не предъявил, - рассказал сотрудник охранного агентства «Застава», передает «Казанский репортер».

В момент драки один из дебоширов попытался отобрать пистолет у сотрудника охраны ГБР «Дельта», который вместе с полицией прибыл по вызову.

Как выяснил портал ProKazan.ru дебошир никакого отношения к ФГУП «Охрана» Росгвардии не имеет.