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В Челнах на глазах очевидцев погиб рабочий

В Челнах на глазах очевидцев погиб рабочий
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Фото: ProKazan.ru

В Набережных Челнах на стройке погиб 67-летний рабочий, сообщил порталу ProKazan.ru источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла накануне около 10.30 в присутствии очевидцев.

- Рабочий упал с высоты 7 этажа со строящегося дома в поселке Замелекесье, - сообщил источник.

В результате мужчина от полученных травм скончался на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

 

A. Nabiullin, 17.05.2018, 09:47
Тэги: Происшествия
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