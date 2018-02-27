«АК БАРС» Банк понижает процентные ставки по ипотечным продуктам

«АК БАРС» Банк понижает процентные ставки по основным ипотечным продуктам, также кредиты свыше 3 млн рублей теперь выдаются на особых условиях

Максимальную выгоду по новым условиям можно получить в рамках программы "Перспектива" и "Мегаполис". Банк предлагает ипотеку под 8,9% годовых на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке жилья более 3 млн рублей (более 8 млн. руб. для недвижимости расположенной г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области ). Снижение ставок произошло также по программам на приобретение частных домов и земельных участков - от 10,6%, а также по программе для покупки коммерческой недвижимости – 12,5%. Продуктовая линейка Банка дополнена программой кредитования на строительство индивидуального жилого дома на любой стадии строительства под залог имеющейся недвижимости.

Более подробную информацию по кредитным продуктам банка можно узнать здесь.

*Текст материала предоставлен партнером