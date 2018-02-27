В Татарстане могут упразднить 47 населенных пунктов

В Татарстане из-за отсутствия населения могут упразднить 47 населенных пунктов. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

По словам замминистра земельных и имущественных отношений РТ Рустэма Мерзакреева, решение уже нужно принять.

- Мы упраздняем их или оставляем. По каждой деревне нужно разобраться индивидуально, - сказал он.

Отмечается, что большинство деревень не представляют никакой ценности.

- Большинство деревень отделены от райцентров. Населения там нет и в ближайшее время, по всей видимости, не появится, - добавил Мерзакреев.

Напомним, по данным переписи 2010 года в республике насчитывается 3113 населенных пунктов.