Минниханов раскритиковал Минздрав и Минобрнауки РТ

Глава республики назвал профилактическую работу в исполнительной власти по противодействию коррупции недостаточной

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в ведомствах недостаточно хорошо уделяется внимание по противодействию коррупции. Особенно он отметил министерства здравоохранения и образования, аппарат кабмина РТ, а также Балтасинский, Рыбно-Слободской и Тукаевский районы.

Так, по итогам прошлого года было выявлено более 800 коррупционных преступлений, ущерб составил 998,3 млн рублей.

- Сам факт наличия такого большого количества правонарушений говорит о серьезной недоработке государственных и муниципальных органов власти, - отметил президент на заседании комиссии комитета по противодействию коррупции.