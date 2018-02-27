В Татарстане снесут самовольные постройки

В Мамадышском районе Татарстана по решению суда снесут самовольные постройки, сообщается на сайте прокуратуры РТ.

Установлено, что в 2005 году постановлением главы района женщине в аренду сроком на 49 лет для размещения пасеки дали земельный участок площадью 4998 кв.м рядом с поселком Беляев Починок.

Однако на данном участке были построены двухэтажный дом, баня и беседки без договора аренды.

- По закону земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства. В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с иском об обязании снести самовольную постройку, - говорится в сообщении.