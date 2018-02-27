В Казань приедут Филипп Киркоров и Сергей Лазарев

В Казань на фестиваль «Добрая волна» приедут звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дина Гарипова и другие. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Исполкома города Дамир Фаттахов.

Концерт состоится в КРК «Пирамида» 30 ноября. Вместе со звездами на сцене будут петь дети.

Напомним, в прошлом году в Казань на фестиваль «Добрая волна» приехали такие звезды, как Владимир Пресняков, Анита Цой, Наталья Подольская, Доминик Джокер, Дина Гарипова и Игорь Крутой.