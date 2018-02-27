Известная телеведущая Тина Канделаки проведет в Казани открытую тренировку

Известная телеведущая Тина Канделаки накануне «Казанского марафона — 2018» проведет открытую тренировку, передает пресс-служба мэрии города.

Тренировка пройдет 19 мая в 13.00 в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона.

- Комплекс упражнений, который мы освоим, только на первый взгляд прост, - сказала Канделаки.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в связи с подготовкой и проведением марафона в городе перекроют десятки улиц. Список можно посмотреть по ссылке.