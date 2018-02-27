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Известного бизнесмена из Татарстана обокрали в Сан-Франциско

Известного бизнесмена из Татарстана обокрали в Сан-Франциско
16+
Фото: Сергей Акульчев

Известного бизнесмена из Набережных Челнов Сергея Акульчева обокрали в Сан-Франциско. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Инцидент произошел накануне днем на платной парковке. Мужчина с женой оставили автомобиль на парковке, а сами пошли пообедать.

- Украли велосипед, все 4 карбоновых колеса Zipp, два из которых модные 858, чемодан с вещами, включая всю спортивную одежду, - написал он.

Бизнесмен также отметил, что полиция на место происшествия не приехала. Им самим пришлось ехать на участок, чтобы написать заявление.

Элина Валеева, 16.05.2018, 11:10
Тэги: Бизнес
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Комментарии

Горожанин16 мая 2018, 11:16
богатые тоже плачут
0
6
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Горожанин16 мая 2018, 11:29
Что делает патриот в ненавистной режиму Америке?)
1
8
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Горожанин16 мая 2018, 11:33
Димаса знаю, Аткулачьего не знаю. А Димас провалился в унитаз. Почему проказан об этом пишет? А? Я вас спрашиваю. Я щас скандал такой учиню.
2
1
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Горожанин16 мая 2018, 11:33
Это как у фраеров, как пришло, так и ушло.Фома-бизнесмен.. ять.
1
2
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45454316 мая 2018, 11:35
У каждого патриота РФ недвижимость за границей и семья там живет, дети получают образования в "гарвардах". Но с другой стороны, они как бы с нами, с народом. И чем больше "патриотнее" человек тем больше у него состояния за границей.:-)
0
8
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Горожанин16 мая 2018, 11:38
В ответ на комментарий пользователя
Что делает патриот в ненавистной режиму Америке?)
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Фейкает.
0
0
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Виталий16 мая 2018, 11:41
Новость дня , кому это интересно ? Ну обокрали , и что ? Все класть на него
0
5
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Горожанин16 мая 2018, 11:43
В ответ на комментарий пользователя
Новость дня , кому это интересно ? Ну обокрали , и что ? Все класть на него
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Мне поxyй
0
3
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Димас люблю пивас16 мая 2018, 12:20
В ответ на комментарий пользователя
Димаса знаю, Аткулачьего не знаю. А Димас провалился в унитаз. Почему проказан об этом пишет? А? Я вас спрашиваю. Я щас скандал такой учиню.
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Все нормально, я выбрался. Пахнет немного, но пройдет через пару дней
0
2
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Анвар16 мая 2018, 12:31
Велком ту USA где все чессссстные и двери не закрывают а если закрывают то ключ под ковриком, а полисия самая лучшая и чесссссстная.
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