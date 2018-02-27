В начале лета в центре Казани отреставрируют исторические дома

В рамках фестиваля «Том Сойер фест» со 2 июня в центре Казани начнут восстанавливать фасады старых домов. Об этом говорится на официальном сайте мэрии города.

Так, будут отреставрированы дома по улицам Щапова, Волкова, Достоевского, Сары Садыковой, Габдуллы Тукая, Калинина, Фатыха Карима.

- Добровольцам предстоит провести реставрацию резных элементов и восстановление недостающих, зачистку внешних стен дома, грунтовку и покраску, - говорится в сообщении.