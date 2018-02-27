Жители Татарстана задолжали за отопление почти 2 млрд рублей

Жители Татарстана за отопительный сезон 2017-2018 задолжали 1,96 млрд рублей. Это на 140 млн рублей больше, чем в прошлый сезон. Об этом рассказал директор по реализации тепловой и электрической энергии «Татэнерго» Олег Зверев.

Отмечается, что долг казанцев составил 504 млн рублей, челнинцы задолжали 205 млн рублей, жители Нижнекамца - 179 млн рублей, жители Заинска - 28 млн рублей.

- Рост задолженности связан с объективными факторами. В Нижнекамске и Заинске долги выросли из-за норматива на подогрев горячей воды. Практика показала, что это не соответствует объему потребляемых ресурсов, - сказал Зверев.

Главным должником среди промышленных предприятий стал Казанский завод синтетического каучука. Долг составил 53,8 млн рублей. Всего промышленные предприятия задолжали 168 млн рублей.