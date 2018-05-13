В Татарстане директор украла деньги из школы-интернат. В Минобразе проходят обыски

В министерстве образования РТ проходят обыски в рамках расследования дела директора Лаишевской школы-интерната 44-летней Венеры Давлиевой. Она подозревается в хищении денег из школы, сообщили в Следственном комитете РТ.

- Сегодня в Давлиеву в рамках нового уголовного дела задержали. Причастность к совершению преступления она не признала. Сейчас в министерстве проходят обыски, изымается интересующая документация, - рассказали в Следкоме.

Отмечается, что следствием установлен еще один эпизод преступной деятельности Давлиевой. В мае-июле 2017 года подозреваемая представила РОО «Национальный Союз Карате» РТ помещения школы-интерната для организации для детского летнего лагеря из расчета стоимости 7700 рублей с одного ребенка за смену.

- Давлиева получила от представителя организации 1155000 рублей, которые на счет школы-интерната не перевела, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Давлиева в апреле была задержана, но в дальнейшем Верховный суд отправил ее под домашний арест.