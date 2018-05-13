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В Татарстане помощник депутата ищет жену при помощи надписи на автомобиле

В Татарстане помощник депутата ищет жену при помощи надписи на автомобиле
16+
Фото: соцсети

В Татарстане помощник депутата челнинского горсовета Артур Пименов ищет жену при помощи надписи на своем автомобиле. Пользователи соцсетей уже активно обсуждают необычное объявление челнинца.

Как рассказал порталу ProKazan.ru сам Пименов, объявление он разместил несколько недель назад и оно уже пользуется популярностью.

- Это позитивно и креативно. Это радует не только меня, но и людей. - считает челнинец. - Я ресторатор 17 лет. Работа занимает много времени, поэтому не было возможности заниматься личной жизнью. Были отношения 7 лет.

Будущая жена, по словам Артура Пименова, должна быть его ровесницей (Артуру 32 года) или моложе его, порядочная, симпатичная и честная.

Кстати, некоторые пользователи соцсетей поддержали мужчину, а другие считают, что он таким способом решил пропиариться.

ProKazan.ru, 15.05.2018, 14:34
Тэги: Набережные Челны
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Комментарии

Горожанка15 мая 2018, 14:57
Молодец ! Без комплексов , человек !8-*
10
12
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Горожанин15 мая 2018, 14:58
Совсем беда с новостями на Проказан
16
26
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 15:10
На первом фото паджерик. На втором уже не паджерик. Так как в статье фигурирует именно автомобиль , то как можно связывать всё это?
2
12
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Горожанин15 мая 2018, 15:13
Подскажите что за марка авто на втором фото, не могу разобрать
1
7
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Горожанин15 мая 2018, 15:16
Ну и накуй нам это надо!?
1
11
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Горожанин15 мая 2018, 15:20
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex
6
0
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Горожанин15 мая 2018, 15:21
Ресторатор с 15 лет? Не гоните. Посуду мыть не значит быть ресторатором
Лучший комментарий
1
22
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Горожанин15 мая 2018, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
Подскажите что за марка авто на втором фото, не могу разобрать
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Тубарег
0
8
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 15:23
В ответ на комментарий пользователя
На первом фото паджерик. На втором уже не паджерик. Так как в статье фигурирует именно автомобиль , то как можно связывать всё это?
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Сказано же, помощник депутата. На его машинах и шестерит
0
13
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Анас15 мая 2018, 15:55
Хороший заработок в интернете. https://dogeminer.cc/index.php?boss=56318
3
1
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Bob15 мая 2018, 15:59
С 15-ти лет-ресторатор? Какой МОЛОДЕЦ какой!
1
8
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Яков Румашов15 мая 2018, 16:01
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
2
0
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 16:14
Да,
0
1
Согласны с автором?
горожанин15 мая 2018, 17:36
Бедняга, всю жизнь мотается между кастрюлями и депутатом, что на девок времени не остаётся.
0
5
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горожанин15 мая 2018, 17:42
Кабатчик, если по русски. А то ресторатор..... ну почти реставратор, а по сути мастер кислых щей, если по сути.
0
3
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Айгуль15 мая 2018, 17:45
обычный гопарь
1
3
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ГРЕК15 мая 2018, 17:45
моральный урод
0
5
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Азат Аббасов15 мая 2018, 18:39
Ищу девствиницу 30 лет,если че отреставрирую
0
5
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Горожанин15 мая 2018, 18:46
Помощник депутата...этим все сказано
1
4
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Горожанин15 мая 2018, 18:49
Жену на час?:-D
0
4
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Горожанин15 мая 2018, 19:34
Одиссей... Ни женны, ни детей.
0
3
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Горожанин15 мая 2018, 20:02
В ответ на комментарий пользователя
Одиссей... Ни женны, ни детей.
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В п..зду друзей, в п...зду подруг, я сам себе п..здатый друг. Вот кто он :-P
1
1
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Горожанин15 мая 2018, 21:08
Реклама скрытаяи
0
0
Согласны с автором?
Иван Радионов15 мая 2018, 21:45
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
0
0
Согласны с автором?

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