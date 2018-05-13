В Татарстане помощник депутата ищет жену при помощи надписи на автомобиле

В Татарстане помощник депутата челнинского горсовета Артур Пименов ищет жену при помощи надписи на своем автомобиле. Пользователи соцсетей уже активно обсуждают необычное объявление челнинца.

Как рассказал порталу ProKazan.ru сам Пименов, объявление он разместил несколько недель назад и оно уже пользуется популярностью.

- Это позитивно и креативно. Это радует не только меня, но и людей. - считает челнинец. - Я ресторатор 17 лет. Работа занимает много времени, поэтому не было возможности заниматься личной жизнью. Были отношения 7 лет.

Будущая жена, по словам Артура Пименова, должна быть его ровесницей (Артуру 32 года) или моложе его, порядочная, симпатичная и честная.

Кстати, некоторые пользователи соцсетей поддержали мужчину, а другие считают, что он таким способом решил пропиариться.