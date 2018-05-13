«Впервые за долгие годы»: доходы в бюджете Татарстана превысили расходы

Доходы превысили почти на 14 млрд рублей

Бюджет Татарстана впервые оказался профицитным с превышением 13,8 млрд рублей. Расходы оказались меньше, чем доходы. Об этом заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

- Доходы бюджета Татарстана за 2017 год составили 244,3 млрд рублей, а расходы — 231,1 млрд рублей, - рассказал министр.

Кроме того, по сравнению с 2016 годом налог на прибыл стал выше практически на 10 млрд рублей — 82 млрд 182 млн рублей.

- Рост обеспечили нефтяные компании. Почти 6 млрд рублей – «Татнефть», 800 млн рублей – малые нефтяные компании, - отметил он.

По словам Гайзатуллина, если резких колебаний в экономике не будет, то бюджет 2018 года будет успешно исполнен.