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«Впервые за долгие годы»: доходы в бюджете Татарстана превысили расходы

«Впервые за долгие годы»: доходы в бюджете Татарстана превысили расходы
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Фото: gossov.tatarstan.ru
Доходы превысили почти на 14 млрд рублей

Бюджет Татарстана впервые оказался профицитным с превышением 13,8 млрд рублей. Расходы оказались меньше, чем доходы. Об этом заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

- Доходы бюджета Татарстана за 2017 год составили 244,3 млрд рублей, а расходы — 231,1 млрд рублей, - рассказал министр.

Кроме того, по сравнению с 2016 годом налог на прибыл стал выше практически на 10 млрд рублей — 82 млрд 182 млн рублей.

- Рост обеспечили нефтяные компании. Почти 6 млрд рублей – «Татнефть», 800 млн рублей – малые нефтяные компании, - отметил он.

По словам Гайзатуллина, если резких колебаний в экономике не будет, то бюджет 2018 года будет успешно исполнен.

Люция Кашапова, 15.05.2018, 13:40
Тэги: Деньги
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Комментарии

Ага15 мая 2018, 13:54
Мусин с корешами чуть меньше республиканского бюджета крысанули
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3
33
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Горожанин15 мая 2018, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
Мусин с корешами чуть меньше республиканского бюджета крысанули
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Говорят, что одним из корешей был Шаймиев.
3
27
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Кот Учёный15 мая 2018, 13:57
Ай-яй-яй, перед выборами побоялись заложить в бюджет побольше для распилов. Ну таперь моожно - пили не хачу.
2
17
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Бывалый15 мая 2018, 14:16
конечно, цена на нефть дорогая, еще бы профицитным не был
1
16
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Горожанин15 мая 2018, 14:27
Поднялась цена на нефть-наш бюджет от нее зависит напрямую. Но новость хорошая! Боььше можно отчислить в фонд оис, на детские лагеря и другое полезное. Ура, Татарстан!!
12
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Гена15 мая 2018, 14:28
снижайте цены на бензин... Kозлы !>-(
2
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Горожанин15 мая 2018, 14:36
доходы выросли, потому что цены на нефть подскочили.
+ цены на бензин скаканули для терпильской ваты (?) внутри страны.
0
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Горожанин15 мая 2018, 14:56
Вон какое чудо московские проверки делают
1
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Горожанин15 мая 2018, 15:14
Неэфективные менеджеры выпендривается :-D:-D
2
1
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Горожанин15 мая 2018, 15:20
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex
5
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Горожанин15 мая 2018, 15:37
Вон как набил шайбу бюджетник на заднем плане
3
12
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Анас15 мая 2018, 15:50
Хороший заработок в интернете. https://dogeminer.cc/index.php?boss=56318
2
1
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Яков Румашов15 мая 2018, 16:01
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
4
0
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Горожанин15 мая 2018, 18:13
Конечно, нефть уже почти 80 баксов за баррель, а курс 63, ну как не будет доходов? Не удивлюсь, если даже при цене в 130 баксов, курс будет 70.
0
4
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Горожанин15 мая 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
Конечно, нефть уже почти 80 баксов за баррель, а курс 63, ну как не будет доходов? Не удивлюсь, если даже при цене в 130 баксов, курс будет 70.
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Одни доходы за счет этого считают, у других весь труд обесценивается, как китайцы уже, если не хуже.
0
3
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горожанин15 мая 2018, 18:26
Нефть под 80, а рубль в дерьма, как сидел на 62, так и сидит. А должен быть около 40.Димону и Эльвире нравится обесцененный рубль. А народ от этого нищает дальше.
0
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Горожанин15 мая 2018, 18:28
Счас 40 должен быть курс, даже 36, при такой нефти. Если что.
0
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Горожанин15 мая 2018, 18:40
Кибәбез,барчабыз әлхәмдүлиляһ дип әйтсәк,һич ялгансыз,тагын бер тәмамланган җай форсат килеп чыгар.инде ходай ут-күздән җәмигүл әфәт сугыш учагыннан сакласын да кеше кулларына калып балаларыбызны ятим итмик борынгылар әйтмешли.рәхмәт көч куеп хезмәтен кызганмаган авыл хезмәтчәннәре төзүчеләр нефтяник газовикларыбызга.җитәкче рәисләребезнен булдыклылыгына күбрәк өмет итеп яшибез!мөхәммәтҗанов икраим.
2
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Горожанин15 мая 2018, 18:41
Логично. Отток в сторону Москвы уменьшился.
3
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Азат Аббасов15 мая 2018, 18:45
Достал этот яков со своим пресом,иди придурок на стройку работать за неделю накачаешь пресс
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Горожанин15 мая 2018, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
Логично. Отток в сторону Москвы уменьшился.
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В смысле, отложили долги за предыдущий ногомяч?
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Горожанин15 мая 2018, 19:07
Налог на прибыл?
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ол15 мая 2018, 20:20
значит скоро москва отберет эту прибыль
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Радик15 мая 2018, 20:36
.....
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Радик15 мая 2018, 20:37
Эти наши татарстанские убавили бы налоги на транспорт и на дедсады, не говоря уж о многом другом
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Ильназ15 мая 2018, 20:39
цена на бензин на той неделе только поднялась. а вообще за 5 месяце 3 раза подняли....... зажрались наши ребята выше...
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Горожанин15 мая 2018, 21:07
В ответ на комментарий пользователя Яков Румашов
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
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Граждан России будут предупреждать, что после деоккупации все их имущественные сделки будут признаны незаконными
Меджлис крымскотатарского народа планирует начать информационную просветительскую кампанию среди граждан России, чтобы предостеречь их от переезда на постоянное жительство в оккупированный Крым и заключения незаконных имущественных сделок, которые будут отменены после деоккупации полуострова.

Об этом председатель правления ОО «Крымскотатарский ресурсный центр», член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал в интервью QHA, отвечая на вопрос, планируются ли в Украине какие-то меры, чтобы предотвратить замещение в оккупированном Крыму коренного населения материковыми гражданами РФ.

Бариев отметил, что каждый, кто переезжает сейчас в оккупированный Крым или заключает там какие-то имущественные сделки, должны понимать, что такие соглашения с точки зрения украинского и международного законодательства являются ничтожными. В то же время, в настоящее время и украинское государство, и общественные деятели в недостаточной мере ведут работу по предостережению россиян от нарушения украинского законодательства и предупреждению их о негативных последствиях. Тогда как эффективным средством предотвращения массового переселения российских граждан на полуостров могло бы стать предварительное информирование их о том, что после восстановления украинского суверенитета над Крымом, «колонисты» из России понесут существенные имущественные и финансовые потери. По словам Бариева, на уровне инициативы Меджлиса крымскотатарского народа, Крымскотатарского ресурсного центра уже разрабатывается соответствующая информационная кампания.
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Горожанин15 мая 2018, 21:33
В ответ на комментарий пользователя
Граждан России будут предупреждать, что после деоккупации все их имущественные сделки будут признаны незаконными
Меджлис крымскотатарского народа планирует начать информационную просветительскую кампанию среди граждан России, чтобы предостеречь их от переезда на постоянное жительство в оккупированный Крым и заключения незаконных имущественных сделок, которые будут отменены после деоккупации полуострова.

Об этом председатель правления ОО «Крымскотатарский ресурсный центр», член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал в интервью QHA, отвечая на вопрос, планируются ли в Украине какие-то меры, чтобы предотвратить замещение в оккупированном Крыму коренного населения материковыми гражданами РФ.

Бариев отметил, что каждый, кто переезжает сейчас в оккупированный Крым или заключает там какие-то имущественные сделки, должны понимать, что такие соглашения с точки зрения украинского и международного законодательства являются ничтожными. В то же время, в настоящее время и украинское государство, и общественные деятели в недостаточной мере ведут работу по предостережению россиян от нарушения украинского законодательства и предупреждению их о негативных последствиях. Тогда как эффективным средством предотвращения массового переселения российских граждан на полуостров могло бы стать предварительное информирование их о том, что после восстановления украинского суверенитета над Крымом, «колонисты» из России понесут существенные имущественные и финансовые потери. По словам Бариева, на уровне инициативы Меджлиса крымскотатарского народа, Крымскотатарского ресурсного центра уже разрабатывается соответствующая информационная кампания.
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Это ты щас против советского законодательства попер? >:>
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Иван Радионов15 мая 2018, 21:45
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
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