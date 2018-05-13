В Татарстане школьный слесарь погиб при разборе туалета

В Татарстане в селе Тюлячи 55-летний школьный слесарь погиб при разборе надворного туалета, сообщили в Следственном комитете РТ.

Трагедия произошла накануне днем.

- Директор школы дал указание завхозу, дворнику и слесарю разобрать ветхий туалет на территории школы. В момент демонтажа строения произошло падение стены на слесаря, в результате чего мужчина получил травмы не совместимые с жизнью и скончался в больнице, - рассказали в ведомстве.

При этом отмечается, что рабочие не прошли инструктаж и не имели средства индивидуальной защиты.

- После трагедии руководство школы начало готовить задним числом документы о якобы прохождении сотрудниками обязательного инструктажа, - добавили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.