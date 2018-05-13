Глава госкомитета по туризму РТ: «Гости ЧМ потратят в Казани 18-20 млрд рублей»

Гости, которые приедут в Казань на чемпионат мира по футболу, потратят 18-20 млрд рублей. Об это сегодня на брифинге рассказал глава госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

Так, по словам Иванова, в экономическом плане чемпиона мира по футболу будет мощнее, чем прошедшая Универсиада.

- Мы ожидаем оборот на уровне 18-20 млрд рублей. Это тот дополнительный приток денег, который получит республика только за счет расходов тех людей, которые сюда приедут, - отметил он.

Кроме того, будет пиар-эффект.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань потратит 45 млн рублей на культурную программу чемпионата мира по футболу. Кабинет министров выделил 40 млн рублей на все мероприятия. Еще 5 млн рублей выделило министерство культуры РТ.