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В Казани отель в Шамовской больнице не откроется к ЧМ-2018

В Казани отель в Шамовской больнице не откроется к ЧМ-2018
16+
Фото: Никита Гришин
Все работы планируют завершить до конца лета

В Казани отель в здании бывшей Шамовской больницы не откроют к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова на брифинге в кабмине РТ.

По ее словам, проект сложный, поэтому требует дополнительных усилий.

- Планируем работы завершить до конца лета. Пока выполнена только фасадная реставрация, - сказала Балтусова.

Напомним, о том, что в здании бывшей Шамовской больницы откроют отель с люксовыми номерами, бассейном, фитнес залом и даже установят двери из массива дуба, стало известно еще в декабре 2014 года. Ответственными за реконструкцию назначили турецкую сеть отелей Rixos. Главе республики Рустаму Минниханову проект презентовали дважды - зимой 2014 года и летом 2015. Оба раза президент Татарстана называл переделку больницы интересной и полностью одобрял то, что ему показывали.

Про сроки превращения известного казанского здания 1908-го года в шикарную гостиницу постоянно говорили разное - годом сдачи называли 2017, 2018 и даже 2020 год. 

Справка

Здание Шамовской больницы в стиле модерн было построено в 1910 году на горе в Осокинской роще на средства купца-старообрядца Якова Шамова и была названа его именем. Для того времени оно было оснащено по последнему слову техники, в частности, лифтами.

После революции 1917 года больницу переименовали в первую городскую имени профессора Терегулова, однако горожане по-прежнему продолжали называть ее Шамовской. С 2009 года здание было закрыто на реконструкцию, однако никаких работ тогда проведено не было.

В 2012 году Шамовскую больницу выкупила малайская компания Aliran Adaman, которая проявила готовность вложить в реконструкцию объекта 20 млн евро. Изначально новый собственник планировал открыть в здании бывшей клиники отель, однако после вмешательства общественности согласился сохранить медицинскую специализацию объекта. 

Люция Кашапова, 15.05.2018, 11:09
Тэги: ЧМ по футболу 2018
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Комментарии

Инна15 мая 2018, 11:29
Изначально новый собственник планировал открыть в здании бывшей клиники отель, однако после вмешательства общественности согласился сохранить медицинскую специализацию объекта.

В итоге отель будет или нет? я нипоняла;-|
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35
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Горожанин15 мая 2018, 11:50
И зачем нам больницы? Все делаем подарок государству - умираем до пенсии.
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Горожанин15 мая 2018, 12:05
И до конца лета тоже не откроют, там ещё конь не валялся.
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Давно живу15 мая 2018, 12:19
Тогда уж совсем снесите и на этом месте постройте Пирамиду или МСЗ
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Горожанин15 мая 2018, 12:23
Купец Шамов, при " проклятом царизме" ,построил больницу и подарил её городу. Нынешний "суверенный" город впарил её папуасам.
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Горожанин15 мая 2018, 12:24
В ответ на комментарий пользователя
Изначально новый собственник планировал открыть в здании бывшей клиники отель, однако после вмешательства общественности согласился сохранить медицинскую специализацию объекта.

В итоге отель будет или нет? я нипоняла;-|
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Отель будет в итоге.В 12 году решится не могли что будет а построили отель все просто)))
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чапа15 мая 2018, 12:33
Осталось догадаться сколько откатили гису
0
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Горожанин15 мая 2018, 13:25
В ответ на комментарий пользователя
Изначально новый собственник планировал открыть в здании бывшей клиники отель, однако после вмешательства общественности согласился сохранить медицинскую специализацию объекта.

В итоге отель будет или нет? я нипоняла;-|
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Вроде бы отель все равно. Много там разборок было.
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Горожанин15 мая 2018, 13:27
В ответ на комментарий пользователя
И зачем нам больницы? Все делаем подарок государству - умираем до пенсии.
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А толку если частная клиника там открылась... Все равно не все смогли бы ее позволить.
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Горожанин15 мая 2018, 14:00
Плакать не будем.
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Горожанин15 мая 2018, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
А толку если частная клиника там открылась... Все равно не все смогли бы ее позволить.
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А было бы так хорошо, если бы власть имущие на свои кровнозаработанные деньги отремонтировали и подарили городу, простым людям больницу. Пусть и именем сына назвали бы.
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Айгуль15 мая 2018, 14:32
разбазаривают наследие предков... вот и как голосовать за Единоросов после такого ?
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Анас15 мая 2018, 15:58
Хороший заработок в интернете. https://dogeminer.cc/index.php?boss=56318
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Яков Румашов15 мая 2018, 16:02
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
2
0
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Он15 мая 2018, 16:56
Духи умерших в шамовской будут приходить...
0
6
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Горожанин15 мая 2018, 18:07
Что вы думаете о чемпионате в России (особенно в Казани)? Что изменилось в городе, а что нет? Что вам понравилось, а что не понравилось? Что должно произойти после чемпионата мира? опрос: https://www.umfrageonline.com/s/kazan
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Горожанин15 мая 2018, 18:50
Стало хуже.
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American15 мая 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
А было бы так хорошо, если бы власть имущие на свои кровнозаработанные деньги отремонтировали и подарили городу, простым людям больницу. Пусть и именем сына назвали бы.
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Так и не поняли, что простые люди не нужны никому? Сдохнут, даже не заметит никто, а тут еще лечить, и деньги вкладывать. Шамову надо было в США ехать, и там открывать, хоть для людей, а не для бабуинов было бы
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Горожанин15 мая 2018, 21:03
Про сроки превращения известного казанского здания 1908-го года в шикарную гостиницу постоянно говорили разное - годом сдачи называли 2017, 2018 и даже 2020 год.

Справка

Здание Шамовской больницы в стиле модерн было построено в 1910 году на горе в Осокинской роще на средства купца-старообрядца Якова Шамова и была названа его именем.

какого года - 1908 или 1910 - автор определись
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