В Казани отель в Шамовской больнице не откроется к ЧМ-2018

Все работы планируют завершить до конца лета

В Казани отель в здании бывшей Шамовской больницы не откроют к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова на брифинге в кабмине РТ.

По ее словам, проект сложный, поэтому требует дополнительных усилий.

- Планируем работы завершить до конца лета. Пока выполнена только фасадная реставрация, - сказала Балтусова.

Напомним, о том, что в здании бывшей Шамовской больницы откроют отель с люксовыми номерами, бассейном, фитнес залом и даже установят двери из массива дуба, стало известно еще в декабре 2014 года. Ответственными за реконструкцию назначили турецкую сеть отелей Rixos. Главе республики Рустаму Минниханову проект презентовали дважды - зимой 2014 года и летом 2015. Оба раза президент Татарстана называл переделку больницы интересной и полностью одобрял то, что ему показывали.

Про сроки превращения известного казанского здания 1908-го года в шикарную гостиницу постоянно говорили разное - годом сдачи называли 2017, 2018 и даже 2020 год.

Справка



Здание Шамовской больницы в стиле модерн было построено в 1910 году на горе в Осокинской роще на средства купца-старообрядца Якова Шамова и была названа его именем. Для того времени оно было оснащено по последнему слову техники, в частности, лифтами.



После революции 1917 года больницу переименовали в первую городскую имени профессора Терегулова, однако горожане по-прежнему продолжали называть ее Шамовской. С 2009 года здание было закрыто на реконструкцию, однако никаких работ тогда проведено не было.



В 2012 году Шамовскую больницу выкупила малайская компания Aliran Adaman, которая проявила готовность вложить в реконструкцию объекта 20 млн евро. Изначально новый собственник планировал открыть в здании бывшей клиники отель, однако после вмешательства общественности согласился сохранить медицинскую специализацию объекта.