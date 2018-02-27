Наверх
«Это какая-то фан-группа»: инвестор раскритиковал деятельность противников МСЗ в Казани
09:59, сегодня17
В Казани отель в Шамовской больнице не откроется к ЧМ-2018
11:09, сегодня
В Татарстане на трассе М-7 взорвалась фура, которая перевозила 50 тыс бутылок пива
10:44, сегодня4
«АК БАРС» Банк разработал продуктовое предложение для резидентов особых экономических зон
10:40, сегодня
Из квартиры в коттедж: как изменилась жизнь казанцев после переезда
В Татарстане создали совет по защите прав потребителей
10:19, сегодня4
Реклама
В Татарстане мотоциклист при наезде оторвал пешеходу стопу
09:31, сегодня9
В первом квартале объем сборов ВТБ Страхование жизни увеличился на 67%
09:28, сегодня2
2,2 миллиона яиц в день: экскурсия по одному из крупнейших предприятий Татарстана
В Казани закрыли движение по улице Салимжанова
09:12, сегодня
После пожара на территории бывшего ЖБИ-3 госпитализирован ребенок
08:59, сегодня5
Сегодня в Казани ожидается +26 градусов
06:19, сегодня4
С 25 апреля в Татарстане начался сезон пожаров
В Татарстане мужчина изнасиловал 80-летнюю бабушку
18:26, 14.05.201839
Два месяца в палатке и вегетарианская диета: как журналист ProKazan.ru волонтерил в Крыму
18:00, 14.05.201821
В Нижнекамске в промзоне рабочий сорвался с высоты
17:47, 14.05.201812
В Казани на остановке «Солнечный город» в 11 утра пытались изнасиловать женщину
17:45, 14.05.201831
В Татарстане ищут рыбака, который пропал четыре дня назад
17:22, 14.05.20189
В Челнах водитель сбил женщину с ребенком и протаранил 12 машин: это попало на видео
16:52, 14.05.201827
Где детям от года до 10 лет провести лето с пользой в Казани
16:30, 14.05.20183
На матче открытия ЧМ-2018 мячи будут подавать футболистки из Татарстана
16:28, 14.05.20189
В Бугульме на медработников ЦРБ завели дело после смерти пациентки с кишечной инфекцией
16:16, 14.05.201832
Здоровые традиции
15:57, 14.05.20186
В первом квартале ВТБ Пенсионный фонд увеличил накопления на 27%
15:51, 14.05.20185
МЧС: в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер
15:46, 14.05.201810
В Казани приготовят самый большой чак-чак в России
15:24, 14.05.201821
В Казани закроется движение по улице Лядова
14:59, 14.05.20187
«Чувства были»: экс-участница шоу «Холостяк» из Казани рассказала, что не вышло в эфир
14:35, 14.05.201824
Правительство РФ не планирует повышать подоходный налог
13:59, 14.05.201822
В Казани на Мавлютова провалился асфальт
13:32, 14.05.201819
Подготовка к свадьбе: 5 идей для казанских молодоженов
13:23, 14.05.20182
Мечеть на Кремлевской набережной откроют летом 2018 года на Курбан-байрам
13:13, 14.05.201834
Мэрия: в генплан Казани заложили новые станции метро
12:23, 14.05.201854
"Крышки от взрывающихся емкостей взлетали ввысь". Подробности пожара у бывшего ЖБИ-3
11:55, 14.05.201818
В Татарстане синоптики объявили штормовое предупреждение из-за возможных пожаров в лесах
11:47, 14.05.20186
Дома поселка Карьер, попадающие под снос из-за строительства магистрали, будут выкупать
11:22, 14.05.201833
МЧС: открытый огонь в районе бывшего производства ЖБИ-3 ликвидирован
10:31, 14.05.20188
В Казани парень прокатился на санях в шубе по мосту «Миллениум»
10:14, 14.05.201833
В Казани внедорожник провалился в яму
09:44, 14.05.201817
В Казани загорелись емкости с красками
09:18, 14.05.201820
В Казани назначили нового главу комитета ЖКХ
08:59, 14.05.201844
Сегодня в Казани воздух прогреется до +26!
07:42, 14.05.20186
Казань за неделю: парад на 9 мая, трасса для беспилотников и 45 млн на развлечения на ЧМ
17:30, 13.05.201812
Официально: инспектор не имеет права проверять у водителей наличие светоотражающих жилетов
17:27, 13.05.201832
Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Краснодаром» и занял 9 место в турнирной таблице
16:12, 13.05.201815
Врачи рассказали, как спасли девушку, которая упала с 9 этажа и потеряла 4 л крови из пяти
13:39, 13.05.201816
В поселке Константиновка из-за короткого замыкания вспыхнула мусорная свалка
13:02, 13.05.20189
Житель Казани, выигравший 250 миллионов в "Русское лото", так и не явился за выигрышем?
12:48, 13.05.201838
17 мая в Казань привезут Кубок чемпионата мира по футболу и выставят на площади у стадиона
12:18, 13.05.201811
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Казань на финал волейбольной Лиги Чемпионов
11:24, 13.05.201816
Фоторепортаж из аэропорта: как казанские авиатехники предотвратили несколько авиакатастроф
10:23, 13.05.201811
В Казани возле «Чаши» появится скульптура с мальчиками, которые играют в футбол
08:51, 13.05.201826
Сегодня в Казани воздух прогреется до +22 градусов тепла
07:55, 13.05.20188
Синоптики предупредили о заморозках этой ночью
16:41, 12.05.201813
На Танковом кольце перевернулся «Ниссан»: двое пострадавших в больнице
16:30, 12.05.201818
В Казани 93-летний ветеран прыгнул с парашютом
16:09, 12.05.201826
В Татарстане пьяный водитель улетел в кювет: погиб его пассажир
13:11, 12.05.201815
«Чтобы растили чемпионов». В Казани появится центр фигурного катания
12:28, 12.05.201823
Участники чемпионата мира поселятся в Казани 10, 12 и 13 июня
12:03, 12.05.201812
«Вкусная Казань»: гостей фестиваля учат готовить бургеры, гирос и заваривать татарский чай
10:59, 12.05.201811
В Татарстане на трассе столкнулись два грузовика: погиб один человек
10:19, 12.05.201820
В Казани кафе запретили включать в чек чаевые официанту
09:50, 12.05.201829
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Татарстане создали совет по защите прав потребителей

В Татарстане создали совет по защите прав потребителей
16+
Фото: http://prav.tatarstan.ru

В Татарстане создали координационный совет по защите прав потребителей. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте правительства РТ.

Координационный совет возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Также в него вошли руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина, руководитель Госалкоинспеции РТ Жаудат Ахметханов, министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

Сообщается, что орган признан обеспечивать создание благоприятных условий для обеспечения прав потребителей. 

Люция Кашапова, 15.05.2018, 10:19
Тэги: Казанцы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин15 мая 2018, 10:33
Я пару раз обращался в разные общества по-защите прав потребителей, но они как правило ограничивались словесными советами, не оказывая никакой реальной помощи. Так что, очередной орган, якобы для защиты прав потребителей будет скорее всего тоже болтологией заниматься, не помогая отдельным гражданам в решении проблем по-отстаиванию своих прав...
0
3
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 10:50
В ответ на комментарий пользователя
Я пару раз обращался в разные общества по-защите прав потребителей, но они как правило ограничивались словесными советами, не оказывая никакой реальной помощи. Так что, очередной орган, якобы для защиты прав потребителей будет скорее всего тоже болтологией заниматься, не помогая отдельным гражданам в решении проблем по-отстаиванию своих прав...
Развернуть
Помощь эфемерна и призрачна, зато зарплата за эту, так называемую деятельность, будет более чем реальна
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 11:11
Роспотребнадзор тогда разогнать
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 11:11
очередные г0вноеды... будут получать из бюджета деньги. а помощи реальнйо фиг дождешься...все прилавки в просрочке и контрафакте ...
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужен ли мусоросжигательный завод в Казани?

До окончания голосования осталось:
НуженНужен, но подальше от населенных пунктовНе нужен
Голосов: 21
Голосовать
Голосов: 103
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru