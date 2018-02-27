В Татарстане создали совет по защите прав потребителей

В Татарстане создали координационный совет по защите прав потребителей. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте правительства РТ.

Координационный совет возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Также в него вошли руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина, руководитель Госалкоинспеции РТ Жаудат Ахметханов, министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

Сообщается, что орган признан обеспечивать создание благоприятных условий для обеспечения прав потребителей.