«Это какая-то фан-группа»: инвестор раскритиковал деятельность противников МСЗ в Казани

Представитель инвестора отметил, что разделяет людей на группы — обычных и так называемых псевдоэкологов

Гендиректор АГК-1 Игорь Тимофеев назвал театром абсурда деятельность противников строительства мусоросжигательного завода в Казани.

- Именно театр, причем театр абсурда. Поэтому для нас важна позиция реального населения — врачей, учителей, всех остальных. Мы хотим рассказать людям о том, что мы предлагаем делать — это во благо, а не наоборот, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Тимофеева.

По словам Тимофеева, он разделяет людей на группы — обычных и так называемых псевдоэкологов.

- Это какая-то фан-группа: они ездят за нами по всем мероприятиям и кричат заученные речевки. Они знают, какой вопрос зададут, и я знаю, что им отвечу, - отметил он.

Напомним, 20 мая в Казани в очередной раз пройдет митинг против строительства мусоросжигательного завода в Казани.

Строительство завода планируется начать в октябре 2018 года, его достроят к 2022 году. К тому времени будет введен раздельный сбор мусора и создан региональный оператор, который займется сортировкой мусора. На заводе будут сжигать только то, что не подается переработке.