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«Это какая-то фан-группа»: инвестор раскритиковал деятельность противников МСЗ в Казани

«Это какая-то фан-группа»: инвестор раскритиковал деятельность противников МСЗ в Казани
16+
Фото: "Бизнес Онлайн"
Представитель инвестора отметил, что разделяет людей на группы — обычных и так называемых псевдоэкологов

Гендиректор АГК-1 Игорь Тимофеев назвал театром абсурда деятельность противников строительства мусоросжигательного завода в Казани.

- Именно театр, причем театр абсурда. Поэтому для нас важна позиция реального населения — врачей, учителей, всех остальных. Мы хотим рассказать людям о том, что мы предлагаем делать — это во благо, а не наоборот, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Тимофеева.

По словам Тимофеева, он разделяет людей на группы — обычных и так называемых псевдоэкологов.

- Это какая-то фан-группа: они ездят за нами по всем мероприятиям и кричат заученные речевки. Они знают, какой вопрос зададут, и я знаю, что им отвечу, - отметил он.

Напомним, 20 мая в Казани в очередной раз пройдет митинг против строительства мусоросжигательного завода в Казани.

Строительство завода планируется начать в октябре 2018 года, его достроят к 2022 году. К тому времени будет введен раздельный сбор мусора и создан региональный оператор, который займется сортировкой мусора. На заводе будут сжигать только то, что не подается переработке. 

Элина Валеева, 15.05.2018, 09:59
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин15 мая 2018, 10:11
Нет, все не так. Есть обычные люди - массовка, есть Ровшан и Джамшут, и еще есть нащальникэ.
4
0
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Русский обыватель15 мая 2018, 10:16
Если бы МСЗ строился действительно "В Казани" - например, рядом в кремлем - то противников бы не было, и была бы большая экономия на дальности перевозок мусора. Но там его можно было бы строить только если бы он гарантированно не давал никаких вредных выбросов.

Вот поэтому его там и не строят.
1
17
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Горожанин15 мая 2018, 10:17
да пошёл ты инвестор куда подальше. костьми ляжем под бульдозера.
строй свой [***]
Умник xуев ! >-(>-(>-(
Лучший комментарий
5
46
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Казанец15 мая 2018, 10:18
Так пусть Гендиректор АГК-1 Игорь Тимофеев поселит свою семью в непосредственной близости от мусоросжигательного завода в Казани, пусть докажет всем противникам, что его детей, престарелых родителей вполне устроит жизнь у мусоросжигательного предприятия! Это будет самой лучшей наглядной агитацией.
2
26
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Горожанин15 мая 2018, 10:27
Впечатление, боксера на ринге побили и он заявляет, что это какой-то театр абсурда, дайте реального оппонента, любого, только вот такого. Хватит жаловаться!
2
6
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Горожанин15 мая 2018, 10:27
Это цирк !
1
1
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Горожанин15 мая 2018, 10:32
В ответ на комментарий пользователя
Ты просто кретин! Любые предприятия строят всегда на окраинах города. Запомни это раз и навсегда!
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я тебе язык вырву за обзывательства... и засуну в кишку.
2
9
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Казанец15 мая 2018, 10:33
26 сентября в здании администрации Воскресенского района прошло выездное заседание Комитета по экологии Мособлдумы, в котором приняли участие депутаты, руководитель района, главы поселений и жители. Основной темой для обсуждения стало строительство мусоросжигающего завода вблизи деревни Свистягино. слово было предоставлено инвестору генеральному директору ООО «АГК-1» Тимофееву Игорю Александровичу. Тут необходимо дать пояснение, что строительство и эксплуатацию заводов в Подмосковье будет осуществлять созданная специально для этих целей организация. Учредителем фирмы является «РТ-Инвест», которую называют дочкой госкорпорации «Ростех». На вопрос о том, может ли генеральный директор объяснить, как было подсчитано такое количество опасного канцерогена 0,7, Игорь Тимофеев сказал, что не может дать пояснений.
самый важный, как мне кажется, вопрос к инвестору: «В зале находятся представители Свистягино (чуть более 800 метров от будущего завода), Фоминское (примерно 1000 метров), Сапроново, Булгаково и так далее. И все люди против. Вы поняли, что люди против строительства завода? Что вы планируете с этим делать? Не будете же вы доводить ситуацию до социального взрыва?» Из прозвучавшего ответа стало очевидно, что Андрей Тимофеев понял только то, что присутствующие в зале против строительства, но, по его мнению, это же не все жители. Такой ответ вызвал большое возмущение в зале. А дальше инвестор спросил: «Что вы предлагаете?» Что мы можем предложить тем, кто не хочет слышать людей? Ответ очевиден.
1
13
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Горожанин15 мая 2018, 10:37
Театр абсурда? А он привык, как сыр по маслу? Пусть побудет в шкуре обычных людей.
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Горожанин15 мая 2018, 10:58
Тимоха, ты сам АБСУРД, м.т.
0
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Горожанин15 мая 2018, 10:59
Да, для него люди , это тупая толпа, которая создают ему какие то определенные неудобства. Он знает , что этот завод он всё равно поострит И вообще ему не до Вас и не до Ваших детей. Дают много денег и их надо освоит . Какая бы технология не была в России её не будут соблюдать, она будет ломаться и менять какие то оборудования денег не будет. Такие заводы строят вне города. Вот ВАМ и соц. ипотека, хотели - получите.
0
1
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Горожанка15 мая 2018, 11:06
В ответ на комментарий пользователя
26 сентября в здании администрации Воскресенского района прошло выездное заседание Комитета по экологии Мособлдумы, в котором приняли участие депутаты, руководитель района, главы поселений и жители. Основной темой для обсуждения стало строительство мусоросжигающего завода вблизи деревни Свистягино. слово было предоставлено инвестору генеральному директору ООО «АГК-1» Тимофееву Игорю Александровичу. Тут необходимо дать пояснение, что строительство и эксплуатацию заводов в Подмосковье будет осуществлять созданная специально для этих целей организация. Учредителем фирмы является «РТ-Инвест», которую называют дочкой госкорпорации «Ростех». На вопрос о том, может ли генеральный директор объяснить, как было подсчитано такое количество опасного канцерогена 0,7, Игорь Тимофеев сказал, что не может дать пояснений.
самый важный, как мне кажется, вопрос к инвестору: «В зале находятся представители Свистягино (чуть более 800 метров от будущего завода), Фоминское (примерно 1000 метров), Сапроново, Булгаково и так далее. И все люди против. Вы поняли, что люди против строительства завода? Что вы планируете с этим делать? Не будете же вы доводить ситуацию до социального взрыва?» Из прозвучавшего ответа стало очевидно, что Андрей Тимофеев понял только то, что присутствующие в зале против строительства, но, по его мнению, это же не все жители. Такой ответ вызвал большое возмущение в зале. А дальше инвестор спросил: «Что вы предлагаете?» Что мы можем предложить тем, кто не хочет слышать людей? Ответ очевиден.
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Противники МСЖ, что вы предлагаете? Выскажитесь внятно, какая альтернатива вас устраивает? Жители Самосырово и близлежащих деревень против свалки. Она источает вредные газы, загрязняет воду и окружающую среду. В жаркий день иногда запах долетает до Азино. На примере Волоколамска понятно, что свалки- это не выход. Читая комменты, понимаю, что некоторым казанцам лень сортировать мусор и пользоваться авоськами. Это "оскорбляет" их достоинство. Но пришло время что-то менять, становиться культурными. От этого зависит будущее наших детей. МСЗ и раздельный сбор мусора-первый шаг к улучшению экологической обстановки в городе.
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Горожанин15 мая 2018, 11:07
я конечно понимаю ,что лично он получит МИНИМУМ 30 млн. РЭ (5 лет по 12 мес = 60 месяцев * 500тыс = 30млн.)

Поэтому шкурный интерес ставит выше общественного !
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4
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Горожанин15 мая 2018, 11:09
момент, который приводит в ужас жителей поселка и экологов, это выделение диоксинов в результате производственного процесса, то есть во время сжигания мусора. Вот что говорит википедия по этому поводу: диоксины — это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотоксическим действием. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Диоксины, подавляя иммунитет и интенсивно воздействуя на процессы деления и специализации клеток, провоцируют развитие онкологических заболеваний. А вот что написано в красочном рекламном буклете «Энергия из отходов»: дымовые газы, образующиеся в процессе сжигания, поступают в котел, где более 2 секунд выдерживаются при температуре свыше 850оС, что обеспечивает разрушение диоксинов и фуранов.
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Горожанин15 мая 2018, 11:13
господин инвестор, переезжай туда поближе с семьей и детьми, тоже станешь частью фан-клуба!
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Горожанин15 мая 2018, 11:14
В ответ на комментарий пользователя
Противники МСЖ, что вы предлагаете? Выскажитесь внятно, какая альтернатива вас устраивает? Жители Самосырово и близлежащих деревень против свалки. Она источает вредные газы, загрязняет воду и окружающую среду. В жаркий день иногда запах долетает до Азино. На примере Волоколамска понятно, что свалки- это не выход. Читая комменты, понимаю, что некоторым казанцам лень сортировать мусор и пользоваться авоськами. Это "оскорбляет" их достоинство. Но пришло время что-то менять, становиться культурными. От этого зависит будущее наших детей. МСЗ и раздельный сбор мусора-первый шаг к улучшению экологической обстановки в городе.
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начни с себя и жуй конфеты с оберткой...:-D а жопу не подтирай, а мой !
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