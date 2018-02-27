В первом квартале объем сборов ВТБ Страхование жизни увеличился на 67%

В первом квартале 2018 года объем страховых сборов компании ВТБ Страхование жизни составил 5,2 млрд рублей, что на 67% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) составили 4,3 млрд рублей (рост в 1,5 раза), по накопительному (НСЖ) - 1 млрд рублей (рост в 3 раза). В отчетном периоде компания заключила с клиентами 17 тысяч договоров, что в 3,2 раза больше, чем в первом квартале 2017 года.

Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Локомотивом роста рынка страхования жизни в этом году останется ИСЖ. Но тренд постепенно меняется – НСЖ становится все более востребованным. Это связано с тем, что сегодня многие наши клиенты готовы планировать финансы на более длительный период – на 10-20 лет, получая при этом хорошую страховую защиту. Мы продолжаем активно развивать продажи обоих типов продуктов, при этом не забываем о расширении продуктовой линейки. Так, недавно мы запустили продажи продукта «Барьерный рост» с высоким ежегодным купоном для клиентов премиального сегмента».

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"