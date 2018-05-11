В Нижнекамске в промзоне рабочий сорвался с высоты

В Нижнекамске на территории промышленной зоны 55-летний рабочий сорвался с высоты 4 метров. ЧП произошло во время монтажных работ, сообщили очевидцы в соцсетях.

Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу. В настоящее время выясняются подробности происшествия.

Напомним, 25 апреля на заводе «Танэко» погиб 50-летний рабочий, в которого отлетел диск шлифовальной машины.

А в апреле 2017 года на территории промзоны трое рабочих (34 года, 28 лет и 41 года) упали с высоты 10 метров.