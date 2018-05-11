В Татарстане ищут рыбака, который пропал четыре дня назад

В Татарстане ищут 59-летнего мужчину, который пропал четыре дня назад, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина ушел на рыбалку 10 мая и больше на связь с родными не выходил.

- Лодку, которая принадлежала рыбаку, нашли 11 мая на берегу реки Казанка в Арском районе. Водолазы обследовали 6400 кв. метров дна акватории, но поиски результатов не дали, - рассказали в МЧС.