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Здоровые традиции

Здоровые традиции
16+
14 апреля 2018 года в честь открытия продаж 4 и 5 очередей земельных участков в коттеджном комплексе "Мёшинские усадьбы" и в преддверии своего 15 дня рождения команда Группы компаний "ДАР" провела эстафетный забег до комплекса
32 сотрудника, вдохновившись замечательной идеей здорового образа жизни, пробежали 39 км из самого центра Казани до поселка за 3 часа и 52 минуты. Это не первый эстафетный забег сотрудников компании, в октябре ГК "ДАР" уже покорил дистанцию в 32 км до коттеджного комплекса в Верхнеуслонском районе - "Пятидворье". 
Таких спортивных целей у компании еще много, ведь у этого девелопера 8 комплексов, которые он активно развивает и застраивает.
 
А 20 мая в "Мёшинских усадьбах" в честь своего юбилея компания проведет семейный праздник для всех любителей загородного образа жизни. Веселые спортивные соревнования, лазертаг и турнир по рыбной ловле для активных, спортивных и азартных. Аниматоры, угощение и отличное настроение для всех!
 

Приезжайте на праздник в загородный комплекс "Мешинские усадьбы" 20 мая, зарядитесь мощной энергией природы, насладитесь загородным образом жизни и проведите отличный день с семьей и друзьями!
Регистрируйтесь на сайте.
 
ProKazan.ru, 14.05.2018, 15:57

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Комментарии

Горожанин14 мая 2018, 16:24
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Горожанин14 мая 2018, 16:36
это что за флаг у них?
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Горожанин14 мая 2018, 16:36
да уж
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Горожанин14 мая 2018, 17:34
Да..........
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Горожанин14 мая 2018, 22:10
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex
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