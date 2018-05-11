Здоровые традиции

14 апреля 2018 года в честь открытия продаж 4 и 5 очередей земельных участков в коттеджном комплексе "Мёшинские усадьбы" и в преддверии своего 15 дня рождения команда Группы компаний "ДАР" провела эстафетный забег до комплекса

32 сотрудника, вдохновившись замечательной идеей здорового образа жизни, пробежали 39 км из самого центра Казани до поселка за 3 часа и 52 минуты. Это не первый эстафетный забег сотрудников компании, в октябре ГК "ДАР" уже покорил дистанцию в 32 км до коттеджного комплекса в Верхнеуслонском районе - "Пятидворье".

Таких спортивных целей у компании еще много, ведь у этого девелопера 8 комплексов, которые он активно развивает и застраивает.

А 20 мая в "Мёшинских усадьбах" в честь своего юбилея компания проведет семейный праздник для всех любителей загородного образа жизни. Веселые спортивные соревнования, лазертаг и турнир по рыбной ловле для активных, спортивных и азартных. Аниматоры, угощение и отличное настроение для всех!

Приезжайте на праздник в загородный комплекс "Мешинские усадьбы" 20 мая, зарядитесь мощной энергией природы, насладитесь загородным образом жизни и проведите отличный день с семьей и друзьями!