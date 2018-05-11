В первом квартале ВТБ Пенсионный фонд увеличил накопления на 27%

По итогам работы в первом квартале 2018 год объем накоплений по обязательному пенсионному страхованию в ВТБ Пенсионный фонд увеличился на 27% и составил 182,4 млрд рублей. Объем пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению составил 3,3 млрд рублей. Размер имущества на отчетную дату вырос до 192,6 млрд рублей, рост с начала года - 28%.

«Помимо сохранения и управления пенсионными средствами, наш фонд уделяет большое внимание развитию клиентских сервисов, которые экономят время и деньги наших клиентов. Так, мы первыми на рынке запустили в наших офисах пилотный проект, который позволил гражданам самостоятельно через портал госуслуг подавать заявления на выбор НПФ. В первом квартале мы реализовали новый для рынка мультиплатформенный сервис онлайн-консультирования клиентов с помощью компьютеров, планшетов, мобильных устройств и других гаджетов», - прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"