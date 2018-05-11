«Чувства были»: экс-участница шоу «Холостяк» из Казани рассказала, что не вышло в эфир

Приехавшая из Казани для участия в новом сезоне шоу «Холостяк» 23-летняя Аида Уразбахтина передала Егору Криду письмо, в котором она рассказала о своих чувствах. Однако организаторы шоу не выпустили в эфир ее признание. Уразбахтина покинула проект. Очередной выпуск шоу вышел в эфир 13 мая.

- Я написала Егору письмо, в нем были мои искренние чувства. В нем была настоящая я. А после него ничего внутри меня не изменилось! Я навсегда осталась той девочкой в письме! К сожалению, вам этого не показали, - написала Аида в своем Instagram.

Девушка считает, что это связано с неуверенностью в себе.

- Мне сложно выражать свои чувства. Я могу заплакать, когда сердце сжимается. Смеюсь в неуместные моменты, - добавила она.

Девушка покинула проект после ссоры с Кридом. Он назвал ее капризной и отправил домой.