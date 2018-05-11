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«Чувства были»: экс-участница шоу «Холостяк» из Казани рассказала, что не вышло в эфир

«Чувства были»: экс-участница шоу «Холостяк» из Казани рассказала, что не вышло в эфир
16+
Фото: скриншот видео

Приехавшая из Казани для участия в новом сезоне шоу «Холостяк» 23-летняя Аида Уразбахтина передала Егору Криду письмо, в котором она рассказала о своих чувствах. Однако организаторы шоу не выпустили в эфир ее признание. Уразбахтина покинула проект. Очередной выпуск шоу вышел в эфир 13 мая.

- Я написала Егору письмо, в нем были мои искренние чувства. В нем была настоящая я.  А после него ничего внутри меня не изменилось! Я навсегда осталась той девочкой в письме! К сожалению, вам этого не показали, - написала Аида в своем Instagram.

Девушка считает, что это связано с неуверенностью в себе.

- Мне сложно выражать свои чувства. Я могу заплакать, когда сердце сжимается. Смеюсь в неуместные моменты, - добавила она.

Девушка покинула проект после ссоры с Кридом. Он назвал ее капризной и отправил домой. 

ProKazan.ru, 14.05.2018, 14:35
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин14 мая 2018, 14:39
она в порно снимается,знатные губехи!
5
16
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Горожанин14 мая 2018, 14:52
Шоу Холостяк это вообще показ отвратного действия, тьфу. Как у собак, случка кобеля с сучками.Как у заводчиков кошек и собачек.
5
26
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Горожанин14 мая 2018, 15:12
Ни какими письмами не исправишь, если не умеешь вести себя с мужчиной. Зачем ему твой скверный характер, капризы и требования внимания? Молодец Крид, вовремя почувствовал, мозговыносительницу!
2
19
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Горожанин14 мая 2018, 15:14
Щас я вам расскажу, что не вышло в эфир. Димас, когда наполняется творческим бульканом, становится обуреваемым такими острыми чувствами, может резко куда-то побежать или вдруг сжаться и затихнуть в уголке. Потом это все проходит и повторяется снова, но чувства у него в тот момент были самые искренние. Но после них ничего внутри Димаса не изменило! К сожалению, вам этого не показали.
8
3
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Горожанин14 мая 2018, 15:28
Крид все по теме сказал, слишком много у девочки претензий, никто ее королевой не делал. Да и развод не просто так видимо, так мужа наверное достала, за что и получила в репу
2
12
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Горожанин14 мая 2018, 15:41
фигассе, "девочка"
1
10
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Горожанин14 мая 2018, 15:46
Так бы и сказала, что её выгнал Крид, не понравилась она ему, а то про какое то письмо базарит! Не нужна дура ты ему!
0
12
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Горожанин14 мая 2018, 16:15
Продать пельмень за дорого не удалось... придеться тсановится чернильницей!
Лучший комментарий
4
48
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Гиви14 мая 2018, 16:20
рабочий рот, сразу видно
2
13
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Горожанин14 мая 2018, 16:27
Татарка называется..фу..
3
12
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Горожанин14 мая 2018, 16:38
Какая скучная бабенка. Такую фигню оказывается показывают по телику. Это что, типа шоугерлз или неудачный тухлый сериал про зомби?
1
5
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Горожанин14 мая 2018, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
Татарка называется..фу..
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Согласен, не идет татарке выставлять себя и так продавать, стыдно родителям наверное...
1
13
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Горожанин14 мая 2018, 17:47
горло зачет
0
4
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Горожанин14 мая 2018, 18:10
Разведёнка с прицепом, а все из себя принцеску.
1
11
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Генрих Карунков14 мая 2018, 18:41
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
5
0
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Промо14 мая 2018, 19:10
Привeт! Лoвитe ПPOMO-KOД = "Token5Free2018".
Даeт мecяц БECПЛAТHOГO пoльзoвaния на caмoм зaкpытoм caйте s*х-знaкoмcтв для взpocлыx!
Р.S.: мoжeте не блaгoдapить, на caйте ни oдной пpocтит***тки, тoлькo peал!
Успевайте, скоро этот комент удалю!
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1
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Горожанин14 мая 2018, 19:28
Наконец-то "кукушку" домой к ребёнку отправили!
1
13
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Горожанин14 мая 2018, 22:06
Дома жрать наверное ребёнку нечего, а эта по б"ядкам катаеться, дура дурой, видимо поздно муж её это заметил. Тенденция времени, сунуть свои половые органы в более тёплое место
0
6
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Горожанин14 мая 2018, 22:14
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex
2
0
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Горожанин14 мая 2018, 22:50
Уверен, что Крид оттрахал её во все дыры и теперь просто от неё избавился, что с дуры ещё возьмешь!
2
0
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Ага14 мая 2018, 23:09
В ответ на комментарий пользователя
Уверен, что Крид оттрахал её во все дыры и теперь просто от неё избавился, что с дуры ещё возьмешь!
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Откуда такая уверенность? Не понаслышке Крида знаешь, похоже.
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