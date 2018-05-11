Правительство РФ не планирует повышать подоходный налог

Правительство России не планирует повышать подоходный налог. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов РФ Антон Силуанов, передают «Известия».

- В наших расчетах мы не планируем повышение НДФЛ, - сказал Силуанов.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность повышения подоходного налога, который население платит со своих доходов, с 13 процентов до 15 процентов.

Кстати, 8 мая, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство не готовит никаких решений по изменению налоговой ставки, отметив, что в настоящее время готовятся предложения по увеличению пенсионного возраста. Законопроект внесут в Госдуму «в самой короткой перспективе».