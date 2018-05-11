Мечеть на Кремлевской набережной откроют летом 2018 года на Курбан-байрам

Мусульманский праздник отметят 21 августа

Муфтий РТ Камиль Самигуллин озвучил дату открытия мечети, которая строится на улице Федосеевской. Ее приурочили к одному из главных мусульманских праздников - Курбан-байрам.

- Там сейчас идет внутренняя разрисовка идет, - рассказал Камиль Самигуллин. - Очень красивая мечеть будет. Гуляя по набережной, сможете спокойно посетить и почитать намаз.

Названия у новой мечети пока нет, с ним определятся ближе к открытию.

Напомним, мечеть расположилась рядом со старинной церковью святой Евдокии, Дворцом земледельцев и Кремлевской набережной. Ее строительство началось весной 2016-го года.

Что касается мечети, которую в Высокогорском районе Татарстана в деревне Калинино строит футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз, то по словам муфтия РТ ее также откроют этим летом.

- Работы там практически завершены, - объяснил Камиль Самигуллин. - Во время Рамадана я посещу Высокогорский район и обязательно загляну туда, чтобы узнать, как там продвигаются дела.