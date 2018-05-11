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Мечеть на Кремлевской набережной откроют летом 2018 года на Курбан-байрам

Мечеть на Кремлевской набережной откроют летом 2018 года на Курбан-байрам
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Мусульманский праздник отметят 21 августа

Муфтий РТ Камиль Самигуллин озвучил дату открытия мечети, которая строится на улице Федосеевской. Ее приурочили к одному из главных мусульманских праздников - Курбан-байрам.

- Там сейчас идет внутренняя разрисовка идет, - рассказал Камиль Самигуллин. - Очень красивая мечеть будет. Гуляя по набережной, сможете спокойно посетить и почитать намаз. 

Названия у новой мечети пока нет, с ним определятся ближе к открытию.

Напомним, мечеть расположилась рядом со старинной церковью святой Евдокии, Дворцом земледельцев и Кремлевской набережной. Ее строительство началось весной 2016-го года.

Что касается мечети, которую в Высокогорском районе Татарстана в деревне Калинино строит футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз, то по словам муфтия РТ ее также откроют этим летом.

- Работы там практически завершены, - объяснил Камиль Самигуллин. - Во время Рамадана я посещу Высокогорский район и обязательно загляну туда, чтобы узнать, как там продвигаются дела.

Рамиль Бикмуллин, 14.05.2018, 13:13
Тэги: Религия, Строительство
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Комментарии

Горожанин14 мая 2018, 13:13
>-(
8
15
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Горожанин14 мая 2018, 13:22
Невежественные псевдорелигиозные люди стараясь скрыть свою ущербность обязательно стараются строить мечети-новоделы рядом со старинными православными храмами и это очень плохо. Буквально навязывают нам свое мировоззрение.
23
30
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Горожанин14 мая 2018, 13:28
Не в тему она там , еще и в арабском стиле. Когда есть деньги, но нет вкуса.
10
30
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Горожанин14 мая 2018, 13:31
колхоз
8
28
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Айдар14 мая 2018, 13:37
слишком много становится вокруг религиозной атрибутики 8-*
Лучший комментарий
6
31
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ЯЯЯЯ14 мая 2018, 13:45
Как здорово! Приятная новость
23
40
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Jules Winnfield14 мая 2018, 14:08
Разрешения на строительство ни за 2017 ни за 2018 на сайте мэрии - https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
не обнаружено B-|
1
11
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Горожанин14 мая 2018, 14:51
В ответ на комментарий пользователя Jules Winnfield
Разрешения на строительство ни за 2017 ни за 2018 на сайте мэрии - https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
не обнаружено B-|
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Значит смотрите предыдущие года - 2016, 2015, и т.д.
2
1
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Горожанин14 мая 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Невежественные псевдорелигиозные люди стараясь скрыть свою ущербность обязательно стараются строить мечети-новоделы рядом со старинными православными храмами и это очень плохо. Буквально навязывают нам свое мировоззрение.
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Закрой лучше свой хавальник
12
3
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Горожанин14 мая 2018, 15:37
В ответ на комментарий пользователя
Закрой лучше свой хавальник
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Дебил
3
6
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Линда14 мая 2018, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Закрой лучше свой хавальник
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я тебе пельмень свой дам полизать..только не ругайся
4
6
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Горожанин14 мая 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
я тебе пельмень свой дам полизать..только не ругайся
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Своим еб***м дворовым делай такое предложение.Мне не надо.И не вздумай мне отвечать,старая скандальная,некрасивая женщина
3
3
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Горожанин14 мая 2018, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
Невежественные псевдорелигиозные люди стараясь скрыть свою ущербность обязательно стараются строить мечети-новоделы рядом со старинными православными храмами и это очень плохо. Буквально навязывают нам свое мировоззрение.
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А как уж невежественные люди сносили мечети и на их месте строили церкви, что об этом молчишь? Лучше молчать, прежде, чем не зная темы кудахтать тут
9
8
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Горожанин14 мая 2018, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
А как уж невежественные люди сносили мечети и на их месте строили церкви, что об этом молчишь? Лучше молчать, прежде, чем не зная темы кудахтать тут
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Дебил никаких мечетей никто не сносил никогда потому что они нах не кому не нужны были.
9
7
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Горожанин14 мая 2018, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
Невежественные псевдорелигиозные люди стараясь скрыть свою ущербность обязательно стараются строить мечети-новоделы рядом со старинными православными храмами и это очень плохо. Буквально навязывают нам свое мировоззрение.
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Да никто никому ничего не навязывает. А такое соседство лишь подтверждает, что в Татарстане все религии равны и дружны между собой.
3
3
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Линда14 мая 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
Своим еб***м дворовым делай такое предложение.Мне не надо.И не вздумай мне отвечать,старая скандальная,некрасивая женщина
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Слюньки то потекли..я чувствую тебя..сладенький :-P
1
1
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Rus_LAN14 мая 2018, 17:26
Надо больше мечетей и церквей. Таким стадом проще управлять, повышая налоги и пенсионный возраст. Таким можно обещать воздаяния за страдания и лишения в этой жизни прелестями и сладостью после смерти.
0
6
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Горожанин14 мая 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Дебил никаких мечетей никто не сносил никогда потому что они нах не кому не нужны были.
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Ты клинический идиот не знающий истории. Молчи в тряпочку Шариков
2
4
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Горожанин14 мая 2018, 18:28
Рашка, тебя никто не спрашивал,где тут что строить. Езжай к себе в Урюпинск и там советуй.
4
3
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Генрих Карунков14 мая 2018, 18:42
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
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0
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Горожанин14 мая 2018, 19:49
В ответ на комментарий пользователя
Закрой лучше свой хавальник
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Колхозан
1
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Горожанин14 мая 2018, 20:31
ну строят. а дальше что. религия опиум и средство разобщения людей. за все годы всех религий ,человек ни на грамм не стал лучше.
0
0
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Горожанин14 мая 2018, 21:28
стадом лучше управлять когда ему дать по мозгам в виде религиозной х ...ни
0
1
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Горожанин14 мая 2018, 21:30
Кадыров пример
0
1
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Горожанин14 мая 2018, 22:32
Н ы н ч е,да..мөхәммәтҗанов икрам.квартал второй?
0
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Горожанин14 мая 2018, 22:33
А а а а ,четвертый,п р о с т и т е,поспешили..
0
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Горожанин14 мая 2018, 22:44
Икрам не пиши х.йню а...
Тупые свои комменты
Либо излагай мысли правильно. Если не способен на это, лучше молчи
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