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Два месяца в палатке и вегетарианская диета: как журналист ProKazan.ru волонтерил в Крыму

Два месяца в палатке и вегетарианская диета: как журналист ProKazan.ru волонтерил в Крыму
16+
Фото: Нияз Гатауллин, vk.com
В рамках рубрики "Блоги" наш корреспондент рассказал, как 2 месяца работал волонтером и жил в палатке на берегу Черного моря

- В конце прошлого лета, устав от городской суеты, я захотел сменить обстановку и провести следующие два месяца на побережье Черного моря. Так как обычный туризм мне уже не интересен, то решил попробовать себя в качестве волонтера. Для поиска направления воспользовался ресурсами «Гудсерфинга», о котором я писал на прошлой неделе.

Нашел интересный вариант в Крыму, где на склонах гор Бельбекской долины расположился популярный лагерь для йогов, веганов и людей, интересующихся различными духовными практиками. Им требовались волонтеры в хозяйственный блок, на ресепшен, кухню, pr-службу. В общем, в различные сферы деятельности.

Как работает волонтер

- Я приехал туда с намерением поработать руками: поливать яблони, стричь траву, собирать фрукты. Вся моя жизнь была связана с работой в СМИ, за много лет это так утомило, что работать газонокосилкой было для меня равнозначно отдыху. Увы, среди всех волонтеров я был один с опытом работы в масс-медиа, поэтому меня посадили за компьютер, дали доступ к группам организации в соцсетях и сказали - "пиши". Следующие два месяца я занимался написанием постов и раскруткой этих групп в интернете.


Вид с моего рабочего места. Впереди облака, проплывающие мимо гор

- Работает волонтер не много, всего несколько часов в день. К тому же, никто за ним не следит. Как правило, если человек приезжает поработать в качестве волонтера, то ему нравится эта работа, она для него как отдых.


Новоприбывший волонтер

Как отдыхает волонтер

- Волонтерство - это, прежде всего, путешествие. Поэтому свободное время я тратил на поездки в различные места Крыма: побережье Черного моря, горы, каньоны, города Бахчисарай и Севастополь. По размерам Крым в два раза меньше Татарстана, поэтому он очень удобен для путешествия, к тому же, у меня была машина, что сильно упрощало перемещение по полуострову.


Мыс Фиолент

- В самом лагере проблем с досугом тоже не было. Я находился в крупном йога-центре, куда приезжали гости, преподаватели, артисты, музыканты со всей России. Ежедневно проходили мастер-классы или развлекательные мероприятия, например концерты, киносеансы, танцы. Для волонтеров участие в них было бесплатное. Особенно мне запомнился концерт московской певицы Александры Верхошанской. Вы только представьте: купольный зал в горах и молодая девушка, аккомпанирующая себе на синтезаторе. Такие теплые "ламповые" вечера были настоящим украшением моего волонтерства в Крыму.



Быт волонтера

- Я приехал в то место, где волонтеры должны жить в платках. Никакого дискомфорта это не доставляло, а  наоборот, было частью большого приключения. Спустя многие годы жизни в рафинированных городских условиях, походная обстановка приносила ощущение свободы и радости.  


Палатка в тени яблоневого сада

- Нас кормили три раза в день. Это был вегетарианский лагерь, соответственно, мясо в рационе отсутствовало. Для меня это оказалось необычным гастрономическим опытом: я понял, что пища без продуктов животного происхождения может быть очень разнообразной, вкусной и полезной.

Ежедневно в рационе присутствовал салат из капусты. За время моего пребывания в лагере я съел столько капусты, сколько не ел за всю предыдущую жизнь.

Страшная история

- Однажды к нам должен был приехать волонтер, молодой парень из Москвы. Уже стемнело, а его все нет. За два часа до полуночи он появляется и рассказывает историю, что долго нас искал, заблудился, поэтому оставил вещи в лесу, чтобы быть налегке. Он попросил кого-нибудь из ребят помочь сходить с ним обратно за рюкзаком. Я согласился, и мы поехали на моей машине в сторону леса. Это был темный, дикий крымский лес.

Дорога оказалась намного длиннее, чем я предполагал. Появилась непонятная тревога, захотелось развернуться и поехать обратно в лагерь. Вскоре мой попутчик попросил остановиться и сказал, что это то место. Но рюкзак был не около дороги, а спрятан в чаще леса под деревом. Пока я вглядывался в темноту, пытаясь хоть что-то разглядеть, он вытащил из кармана фонарь и большой нож. Мурашки пробежали по моей спине, я осознавал всю нелепость ситуации: неизвестный мне человек с ножом в руках просит следовать за ним вглубь леса.

Спустя мгновение этот парень понял, что напугал меня, извинился и сказал, что нож достал для защиты от диких зверей. Позднее мы очень сдружились с ним, а эту историю вспоминали с юмором.


Лагерь со всех сторон окружен лесами и горами

Новые друзья

- Самое приятное в волонтерстве - это люди, с которыми знакомишься на проекте. Со временем мы стали, как одна большая семья: вместе работали, ели, отдыхали. Это очень необычное ощущение, как-будто возвращаешься в детство в какой-нибудь пионерлагерь. Забываешь, что где-то там, в Казани, осталась твоя настоящая, взрослая жизнь, куда рано или поздно придется вернуться.

Нияз Гатауллин, 14.05.2018, 18:00
Тэги: Казанцы, Туризм, Блоги
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Комментарии

Горожанин14 мая 2018, 18:21
Йоги - xyeги
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6
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Промо14 мая 2018, 19:05
Привeт! Лoвитe ПPOMO-KOД = "Token5Free2018".
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Горожанин14 мая 2018, 19:30
на последней фотке, парень слева - симпатичный! :-P
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Горожанин14 мая 2018, 19:30
В ответ на комментарий пользователя
на последней фотке, парень слева - симпатичный! :-P
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Чернявенький такой! :-D
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Горожанин14 мая 2018, 19:42
Студент прохладной жизни. Захотел, на 2 месяца свалил на луну, никто и не заметил отсутствия Почти депутат.
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Русский обыватель14 мая 2018, 20:03
В переводе на русский статья означает что в Крым никто не хочет ехать, и вот во все СМИ поступила сверху команда его рекламировать кто как сможет.

При этом самое главное: во что обходится дорога и отдых там в сравнении например с Турцией - не пишут по вполне понятным причинам.
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Йогиня от бога14 мая 2018, 20:06
В ответ на комментарий пользователя
Йоги - xyeги
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Горожанин- каторжанин=-D
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Горожанин14 мая 2018, 20:19
Девки зачет.Я надеюсь они там жарили:-D?
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Горожанин14 мая 2018, 20:51
На самом деле, здорово придумали. Для молодых и незатратно, и делом заняты, и путешествие!
0
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Горожанин14 мая 2018, 22:03
В ответ на комментарий пользователя
На самом деле, здорово придумали. Для молодых и незатратно, и делом заняты, и путешествие!
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А что тут придумывать, люди давно ездили за границу, даже няньками работать. Здесь язык не нужно знать просто.
0
1
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Горожанин14 мая 2018, 22:04
В ответ на комментарий пользователя
Девки зачет.Я надеюсь они там жарили:-D?
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а я бы чернявенького отжарил! :-D
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Горожанин14 мая 2018, 22:05
Пара фоток нормальных, но даже для "решки" можно было и больше.
0
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Горожанин14 мая 2018, 22:10
"Спустя многие годы жизни в рафинированных городских условиях, походная обстановка приносила ощущение свободы и радости". На ходу сочиняет, гад, волонтеры может и должны жить в платках, но этот постер явно в палатке на земле не спал.
0
0
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Горожанин14 мая 2018, 22:12
В ответ на комментарий пользователя
"Спустя многие годы жизни в рафинированных городских условиях, походная обстановка приносила ощущение свободы и радости". На ходу сочиняет, гад, волонтеры может и должны жить в платках, но этот постер явно в палатке на земле не спал.
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чернявенького под себя подложил :-D
0
0
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Горожанин14 мая 2018, 22:14
Сегодня увидел, что даже газ подорожал на АГЗС на 12% сразу!!!
Т.е. путинские друзья перекладывают убытки от санкций на нас, мы компенсируем олигархам недостачу в привычных сверхприбылях.
Лучший комментарий
1
15
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Горожанин14 мая 2018, 22:15
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня увидел, что даже газ подорожал на АГЗС на 12% сразу!!!
Т.е. путинские друзья перекладывают убытки от санкций на нас, мы компенсируем олигархам недостачу в привычных сверхприбылях.
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Убытков там никогда не было. Всегда были сверхприбыли. А сейчас они чуток подсократились и это уменьшение привычно переложили на нищих россиян. А какже! У олигархов дети - внуки подрастают. Им тоже нужны яхты, спорткары и дворцы
0
10
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Горожанин14 мая 2018, 22:17
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня увидел, что даже газ подорожал на АГЗС на 12% сразу!!!
Т.е. путинские друзья перекладывают убытки от санкций на нас, мы компенсируем олигархам недостачу в привычных сверхприбылях.
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Крым чей?
0
0
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Горожанин14 мая 2018, 22:19
В ответ на комментарий пользователя
Крым чей?
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А это где, где-то возле Новой Зеландии? Или Барбадоса?
0
5
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Горожанин14 мая 2018, 22:25
Хохлам на мозоль наступили, политика началась, адекватные комменты неуместны.
0
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