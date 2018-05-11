Два месяца в палатке и вегетарианская диета: как журналист ProKazan.ru волонтерил в Крыму

В рамках рубрики "Блоги" наш корреспондент рассказал, как 2 месяца работал волонтером и жил в палатке на берегу Черного моря

- В конце прошлого лета, устав от городской суеты, я захотел сменить обстановку и провести следующие два месяца на побережье Черного моря. Так как обычный туризм мне уже не интересен, то решил попробовать себя в качестве волонтера. Для поиска направления воспользовался ресурсами «Гудсерфинга», о котором я писал на прошлой неделе.



Нашел интересный вариант в Крыму, где на склонах гор Бельбекской долины расположился популярный лагерь для йогов, веганов и людей, интересующихся различными духовными практиками. Им требовались волонтеры в хозяйственный блок, на ресепшен, кухню, pr-службу. В общем, в различные сферы деятельности.

Как работает волонтер

- Я приехал туда с намерением поработать руками: поливать яблони, стричь траву, собирать фрукты. Вся моя жизнь была связана с работой в СМИ, за много лет это так утомило, что работать газонокосилкой было для меня равнозначно отдыху. Увы, среди всех волонтеров я был один с опытом работы в масс-медиа, поэтому меня посадили за компьютер, дали доступ к группам организации в соцсетях и сказали - "пиши". Следующие два месяца я занимался написанием постов и раскруткой этих групп в интернете.



Вид с моего рабочего места. Впереди облака, проплывающие мимо гор

- Работает волонтер не много, всего несколько часов в день. К тому же, никто за ним не следит. Как правило, если человек приезжает поработать в качестве волонтера, то ему нравится эта работа, она для него как отдых.



Новоприбывший волонтер

Как отдыхает волонтер

- Волонтерство - это, прежде всего, путешествие. Поэтому свободное время я тратил на поездки в различные места Крыма: побережье Черного моря, горы, каньоны, города Бахчисарай и Севастополь. По размерам Крым в два раза меньше Татарстана, поэтому он очень удобен для путешествия, к тому же, у меня была машина, что сильно упрощало перемещение по полуострову.



Мыс Фиолент

- В самом лагере проблем с досугом тоже не было. Я находился в крупном йога-центре, куда приезжали гости, преподаватели, артисты, музыканты со всей России. Ежедневно проходили мастер-классы или развлекательные мероприятия, например концерты, киносеансы, танцы. Для волонтеров участие в них было бесплатное. Особенно мне запомнился концерт московской певицы Александры Верхошанской. Вы только представьте: купольный зал в горах и молодая девушка, аккомпанирующая себе на синтезаторе. Такие теплые "ламповые" вечера были настоящим украшением моего волонтерства в Крыму.





Быт волонтера

- Я приехал в то место, где волонтеры должны жить в платках. Никакого дискомфорта это не доставляло, а наоборот, было частью большого приключения. Спустя многие годы жизни в рафинированных городских условиях, походная обстановка приносила ощущение свободы и радости.



Палатка в тени яблоневого сада

- Нас кормили три раза в день. Это был вегетарианский лагерь, соответственно, мясо в рационе отсутствовало. Для меня это оказалось необычным гастрономическим опытом: я понял, что пища без продуктов животного происхождения может быть очень разнообразной, вкусной и полезной.



Ежедневно в рационе присутствовал салат из капусты. За время моего пребывания в лагере я съел столько капусты, сколько не ел за всю предыдущую жизнь.

Страшная история

- Однажды к нам должен был приехать волонтер, молодой парень из Москвы. Уже стемнело, а его все нет. За два часа до полуночи он появляется и рассказывает историю, что долго нас искал, заблудился, поэтому оставил вещи в лесу, чтобы быть налегке. Он попросил кого-нибудь из ребят помочь сходить с ним обратно за рюкзаком. Я согласился, и мы поехали на моей машине в сторону леса. Это был темный, дикий крымский лес.



Дорога оказалась намного длиннее, чем я предполагал. Появилась непонятная тревога, захотелось развернуться и поехать обратно в лагерь. Вскоре мой попутчик попросил остановиться и сказал, что это то место. Но рюкзак был не около дороги, а спрятан в чаще леса под деревом. Пока я вглядывался в темноту, пытаясь хоть что-то разглядеть, он вытащил из кармана фонарь и большой нож. Мурашки пробежали по моей спине, я осознавал всю нелепость ситуации: неизвестный мне человек с ножом в руках просит следовать за ним вглубь леса.



Спустя мгновение этот парень понял, что напугал меня, извинился и сказал, что нож достал для защиты от диких зверей. Позднее мы очень сдружились с ним, а эту историю вспоминали с юмором.



Лагерь со всех сторон окружен лесами и горами

Новые друзья

- Самое приятное в волонтерстве - это люди, с которыми знакомишься на проекте. Со временем мы стали, как одна большая семья: вместе работали, ели, отдыхали. Это очень необычное ощущение, как-будто возвращаешься в детство в какой-нибудь пионерлагерь. Забываешь, что где-то там, в Казани, осталась твоя настоящая, взрослая жизнь, куда рано или поздно придется вернуться.