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Казанец потребовал 2 млн рублей за смерть брата от пыток в полиции

Казанец потребовал 2 млн рублей за смерть брата от пыток в полиции
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Фото: КПЦ

Казанец Сергей Дроздов подал иск к МВД России с требованием выплатить 2 млн руб. в качестве компенсации за "нравственные страдания", которые он перенес во время просмотра видео, на котором полицейские ОП "Юдино" избивают его брата. Об этом сегодня сообщили в Казанском правозащитном центре.

В иске сообщается, что сотрудники полиции "пытали родного брата истца, причиняли ему сильную физическую боль и страдания, унижали его человеческое достоинство".

- Истец испытал глубокие нравственные страдания, для него стало понятно, что его родной человек по прихоти сотрудников полиции в последние минуты жизни был подвергнут жестоким мучениям. Смерть своего брата истец также связывает с незаконными действиями сотрудников полиции, — говорится в заявлении.

Его рассмотрение пройдет 19 марта.

Напомним, ранее суд приговорил экс-полицейских Сергея Петикина к 4 годам условно, его брат Алексей, а также Эдуард Болгаров и Олег Бачуров получили по 3,5 года условно. При этом каждому суд назначил испытательный срок в 3 года и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Отметим, что по делу также должен был проходить участковый ОП «Юдино» Андрей Маркунин, однако в апреле 2012 года он был найден повешенным в собственном гараже.

Происшествие произошло 1 февраля 2012 года. Пятеро сотрудников полиции вошли в камеру для административно задержанных, где находился 45-летний Павел Дроздов. Один из полицейских провел прием самбо (загиб руки за спину) на правой руке, второй сотрудник — на левой руке, а третий полицейский повалил мужчину на пол.

Допрошенный в рамках расследования уголовного дела помощник оперативного дежурного отдела полиции "Юдино" подтвердил, что нанес лежавшему мужчину "расслабляющий удар" ногой в правый бок.

- Затем с помощью наручников, а также брючных ремней и веревки, лежавших в служебном сейфе, сотрудники полиции связали Дроздова в позе "Ласточка"(положение при связывании ног и подтягивания ног к рукам), - сообщил тогда представитель правозащитного центра.

Через некоторое время задержанный скончался. 

N. Vildanov, 15.03.2018, 18:38
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин15 марта 2018, 18:40
Мало потребовал , для них это х-ня , а не деньги.
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Горожанин15 марта 2018, 19:21
Скормить свиньям этих ментов
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Красноармеец Сухов15 марта 2018, 19:25
пусть меня простят родные погибшего, но.. Брат просто хочет подзаработать.
Иначе он бы этот иск подавал 6 лет назад, а не когда уже эти менты осуждены и есть решение суда, вступившее в законную силу.
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Горожанин15 марта 2018, 19:39
Заплати выигранные деньги кому нибудь ,чтоб их себя страдали !
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