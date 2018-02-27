«Челюсть сломаю»: на предвыборных дебатах чуть не подрались коммунисты

Сегодня во время дебатов кандидат в президенты от "Коммунистов России" Максим Сурайкин накинулся на журналиста Максима Шевченко, который участвовал в программе как доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Сурайкин привел на дебаты женщину, которая, по его словам, работала в Совхозе имени Ленина. Перед тем как ей дали слово, руководитель предприятия Павел Грудинин покинул эфир, оставив в студии своего представителя Максима Шевченко.

- Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел — сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю. <…> Он нас выселил из квартиры, — начала рассказывать гость программы.

Шевченко попросил Сурайкина уйти, пока выступает его доверенное лицо. После словесной перепалки кандидат от "Коммунистов России" бросился к журналисту, угрожая сломать ему челюсть, однако его успели вывести из студии.