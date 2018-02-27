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«Челюсть сломаю»: на предвыборных дебатах чуть не подрались коммунисты

"Челюсть сломаю": на предвыборных дебатах чуть не подрались коммунисты
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Фото: скриншот

Сегодня во время дебатов кандидат в президенты от "Коммунистов России" Максим Сурайкин накинулся на журналиста Максима Шевченко, который участвовал в программе как доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Сурайкин привел на дебаты женщину, которая, по его словам, работала в Совхозе имени Ленина. Перед тем как ей дали слово, руководитель предприятия Павел Грудинин покинул эфир, оставив в студии своего представителя Максима Шевченко.

- Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел — сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю. <…> Он нас выселил из квартиры, — начала рассказывать гость программы.

Шевченко попросил Сурайкина уйти, пока выступает его доверенное лицо. После словесной перепалки кандидат от "Коммунистов России" бросился к журналисту, угрожая сломать ему челюсть, однако его успели вывести из студии.

N. Vildanov, 15.03.2018, 18:11
Тэги: Политика
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Комментарии

СЭР!15 марта 2018, 18:29
Ну вот и клоуны на арене, как за этих дебилов голосовать если между собой не могут договориться?!
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Горожанин15 марта 2018, 18:31
С-ки когда вы все друг друга поубиваете . Вот как сильно к власти хочется с народа з шкуры драть .
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Горожанин15 марта 2018, 18:37
Трампу так же скажет на встрече...
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Ага15 марта 2018, 18:52
А что грудинин свалил-то. Похоже, на самом деле прикрывается лозунгом "всё для людей". А сам беспределил, имея маленькую, но власть.
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Горожанин15 марта 2018, 18:56
уффф жара :-D
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эммм15 марта 2018, 18:57
ЭТО СПАРТАААААААА!!!!!!
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Горожанин15 марта 2018, 19:04
Это нельзя назвать не то что дебатами кандидатов в президенты, даже просто политическим шоу не назвать. Это как у Малахова уже, псевдокандидаты в псевдопрезиденты. Путин знал об этом сценарии, потому как сам его утверждал наверняка, а Грудинин вовремя его раскусил, и отказался участвовать в этом фарсе. Дебаты это спор в форме дискуссии, а не интервью. Дебаты это встреча кандидатов один на один, и ответы на вопросы оппонента. Но зачем нынешней власти нормальные дебаты, правильно незачем. Им так лучше, выставить всех клоунами, а они на их фоне классные такие, правильные, культурные, лучшие одним словом, но это не так. Чтобы составить нормальное представление о кандидатах, нужно как минимум чтобы действующий президент не игнорировал полемику с соперниками, а участвовал в ней сам, или хотя бы через доверенных лиц, вот было бы интересно. А самое интересное для меня лично, было бы посмотреть на дебаты, Путин-Грудинин, очень было бы интересно услышать, не заранее подготовленные ответы, на заранее известные вопросы.
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Горожанин15 марта 2018, 19:06
Это не коммунисты. Это самозванцы. Грудинин единорос бывший, а Сурайкин вообще , как чёрт из табакерки. Нет такого коммуниста, с такой фамилией.
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Ага15 марта 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Это нельзя назвать не то что дебатами кандидатов в президенты, даже просто политическим шоу не назвать. Это как у Малахова уже, псевдокандидаты в псевдопрезиденты. Путин знал об этом сценарии, потому как сам его утверждал наверняка, а Грудинин вовремя его раскусил, и отказался участвовать в этом фарсе. Дебаты это спор в форме дискуссии, а не интервью. Дебаты это встреча кандидатов один на один, и ответы на вопросы оппонента. Но зачем нынешней власти нормальные дебаты, правильно незачем. Им так лучше, выставить всех клоунами, а они на их фоне классные такие, правильные, культурные, лучшие одним словом, но это не так. Чтобы составить нормальное представление о кандидатах, нужно как минимум чтобы действующий президент не игнорировал полемику с соперниками, а участвовал в ней сам, или хотя бы через доверенных лиц, вот было бы интересно. А самое интересное для меня лично, было бы посмотреть на дебаты, Путин-Грудинин, очень было бы интересно услышать, не заранее подготовленные ответы, на заранее известные вопросы.
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Вы действительно считаете грудинина оппонентом путину?
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Горожанин15 марта 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
А что грудинин свалил-то. Похоже, на самом деле прикрывается лозунгом "всё для людей". А сам беспределил, имея маленькую, но власть.
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вы на рожу-то его посмотрите!
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Горожанин15 марта 2018, 19:18
В ответ на комментарий пользователя
Это не коммунисты. Это самозванцы. Грудинин единорос бывший, а Сурайкин вообще , как чёрт из табакерки. Нет такого коммуниста, с такой фамилией.
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Красноармеец Сухов15 марта 2018, 19:22
В ответ на комментарий пользователя
А что грудинин свалил-то. Похоже, на самом деле прикрывается лозунгом "всё для людей". А сам беспределил, имея маленькую, но власть.
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молодец. Всё правильно сказал.
Только власть у него была не такая уж маленькая. В своем районе царь и Бог. Как глава администрации, короче.
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Горожанин15 марта 2018, 19:22
Надо было рассказать, что между этими двумя партиями сильный конфликт во взглядах. А так непонятно. В других изданиях это было описано.
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Горожанин15 марта 2018, 19:22
В ответ на комментарий пользователя
Это не коммунисты. Это самозванцы. Грудинин единорос бывший, а Сурайкин вообще , как чёрт из табакерки. Нет такого коммуниста, с такой фамилией.
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Сурайкин - чуваш.
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Дмитрий15 марта 2018, 19:24
Грязная и откровенная провокация была с этой теткой !! Вот как власть испугалась , пустили в ход все , от административного ресурса , до откровенной и грязной лжи и провокации !!!я и моя семья голосуем за Грудинина !!!!! У соловьва же была спланированная акция расчитанная на публику с ватными мозгами !! Это же цирк и позор власти !!! Ночью была трансляция и эта шизанутая тетка как то узнала что именно там будут дебаты и там же будет Грудинин и стояла там с плакатом и этот мерзавец сурайкин случайно ее заметил и притащил в студию и она даже плакат с собой ни взяла !! И умолчала что давно проиграла все суды!! Очень грязные выборы !! Сплочайтесь люди ни ведитесь на эту грязную ложь и провокацию ,голосуйте за Грудинина !!! Жаль ни получаеться скинуть ссылку , в ютубе есть все про эту мерзкую тетку !!!
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