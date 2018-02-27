Минстрой России установил среднюю стоимость жилья в Татарстане

Минстрой России определил показатели средней стоимости 1 кв. м жилья в Татарстане и других регионах России на второй квартал 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале правовых актов.

Средняя цена метра жилья в республике, по расчетам министерства, составляет 39 621 рубль.

Список самых дорогих регионов остался прежним. В Москве цена 1 кв. м составила 91 600 руб., она не меняется уже второй квартал подряд, отмечается в документе. Стоимость "квадрата" жилья в Санкт-Петербурге установлена на уровне 67 200 тыс. руб., что на 3 800 руб. выше показателя за прошлый квартал.

Показатели средней рыночной стоимости применяются федеральными и региональными органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат льготным категориям гражданам. Среди них молодые, малообеспеченные и многодетные семьи, военные, участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы, а также жители Крайнего Севера и инвалиды.