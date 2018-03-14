Завтра в Казани ожидает снег и +1 градус

Завтра, 16 марта, в Казани будет облачно. Днем ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15-18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 градуса тепла. На дорогах гололедица и снежные заносы.