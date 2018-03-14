К концу мая в «Салават Купере» сдадут оставшиеся три дома

К концу мая 2018 года в «Салават Купере» сдадут оставшиеся три дома первой очереди. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в минстрое РТ сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

- Первым на очереди стоит дом 11.3. Здесь уже подано тепло, завершение строительно-монтажных работ ожидается к концу марта, - сказал Гимаев.

Он также добавил, что 7 и 8 кварталы второй очереди планируется сдать до конца октября 2018 года.

Напомним, ранее портала ProKazan.ru писал о том, что в июне 2017 года в 11-м квартале соципотечники развернули палаточный лагерь. 19 июня, официально должен был сдан в эксплуатацию один из домов, однако строители вновь не уложились в срок. Отчаявшиеся получить квартиры жители поселились прямо у стройки. Тогда заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев пообещал, что все дома будут сданы в 2017-м году. Спустя некоторое время митинговавшие за своевременную сдачу домов 11-го и 12-го кварталов, свернули палаточный лагерь.