Россия отказалась запрещать белорусские молоко и сливки‍

Россельхознадзор отказался вводить запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, передают "Известия".

По ее словам, ведомство не будет вводить запрет на поставки, который должен был вступить в силу 15 марта. Однако сообщается, что на следующей неделе планируется провести инспекцию белорусских предприятий на предмет выполнения российских норм и требований.

Первоначально предполагалось, что запрет вступит в силу с понедельника, 26 февраля. Ограничение собирались ввести для тех продуктов, в которых в последнее время выявлялось больше всего нарушений, уточняли в ведомстве. Под него должны были попасть поставки молока и сливок наливом.

В середине января в Татарстане резко снизились цены на закупочное молоко — примерно на 5 рублей за кг. Ведомствам было поручено принять меры к увеличению закупочных цен молокосборщикам и молокоперерабатывающим предприятиям, доведя их до среднероссийских показателей – 25,0 руб./кг и выше. Тогда сообщалось, что одна из причин снижения цены - конкуренция со стороны белорусских производителей молока.