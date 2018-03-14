В Татарстане две компании оштрафовали на 1 млн рублей за сговор в закупках медизделий

В Татарстане оштрафовали две компании ООО «Ларэн-Волга» и ООО «Аксиома» на 946,4 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

Сообщается, что компании уличили в сговоре на 13 аукционах по поставке медизделий для больниц Татарстана с общей суммой 12,8 млн рублей.

Так, в аукционах обе компании участвовали совместно, подавали минимальное количество ценовых предложений, а потом отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы. Таким образом, это им позволяло заключать максимально дорогие контракты со снижением цены на 1-2%.

Кроме того, заявки компании подавали с одного IP-адреса, пояснив впоследствии данный факт тем, что во время участия в аукционе занимали помещения по одному и тому же адресу, однако, как выявилось в ходе расследования, договор с провайдером на указанный IP-адрес был заключен лишь ООО «Ларэн-Волга».

В результате Арбитражный суд РТ, оценив все доказательства, привлек обе компании к административной ответственности.