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Вышка с видом на Кремль и скульптуры: появился проект нового сквера на Абсалямова

Вышка с видом на Кремль и скульптуры: появился проект нового сквера на Абсалямова
16+
Фото: проект
Работы по благоустройству должны начаться в июне, а завершиться до сентября 2018 года. Портал ProKazan.ru публикует эскизы проекта

Накануне вечером дирекция парков и скверов совместно с помощником президента РТ Наталией Фишман встретились с жителами Ново-Савиновского района, чтобы обсудить варианты развития территории по улице Аблясамова.

Сейчас территория от Чистопольской до Ямашева представляет собой стихийную парковку, которая располагается среди жилых домов. 

Жалобы жителей

Один из жителей дома рядом со школой пожаловался на проезд, откуда родители заезжают за детьми в школу. Вместо того, чтобы оставить ребенка на остановке, родители предпочитают довезти его до ворот, из-за чего происходит коллапс.

- В этой школе учатся 2 тысячи детей, вы представляете, что тут творится! Просил закрыть этот проход, ведь есть остановка! Дети запрыгивают в машины на ходу! Я говорю, вы чему детей учите?

На встрече поднимался вопрос о сохранении парковочных мест. Территория сейчас не благоустроена, но там есть где поставить машины. Жители обеспокоились тем, что после реконструкции сквера водителям будет сложно парковаться.

- Мы не собираемся отказываться от парковочных мест, мы говорим, что надо над этим работать, - пояснила модератор. - Решить вопрос с автостоянкой, более грамотно распределить парковочные места, чтобы машины стояли не вразброд, а упорядоченно. Сейчас они стоят неэффективно.

Предложения

Архитекторы предложили вариант благоустройства входной группы - это открытая площадка для новогодней елки и катка зимой, спортивные и детские площадки, скульптурные инсталляции. Также было предложено открыть красивый вид на Казанку с помощью смотровой вышки. Кроме этого предлагается проложить веложорожки, а вдоль аллеи посадить белые цветы в честь произведения писателя Абсалямова «Ак чячякляр» («Белые цветы»).

Жители района высказали свои предложения для разработки проекта архитектором. Как сообщила Наталия Фишман, работы по благоустройству должны начаться в июне, а завершиться до сентября 2018 года.

Концепция развития территории. Эскизы

Ольга Плешкова, 15.03.2018, 15:45
Тэги: Парки и скверы Татарстана
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Комментарии

Горожанин15 марта 2018, 16:03
Дармоеды .
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0
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Горожанин15 марта 2018, 16:15
Какой заботливый житель! Предлагает рисковать чужими детьми, оставляя у дороги ради его комфорта.
1
0
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Горожанин15 марта 2018, 16:17
Это ты дармоед. Красивые парки.
1
1
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Димон15 марта 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
Это ты дармоед. Красивые парки.
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Согласен. Приятно жить в таком красивом городе.
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