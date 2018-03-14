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Депутат Госсовета РТ от КПРФ: «Дано указание задерживать агитаторов Навального и Грудинина

Депутат Госсовета РТ от КПРФ: «Дано указание задерживать агитаторов Навального и Грудинина
16+
Фото: "Бизнес Онлайн"

На предвыборную кампанию кандидата в президенты РФ Павла Грудинина оказывается давление. Об этом заявил депутат Госсовета РТ от КПРФ, глава предвыборного штаба Грудинина в Татарстане Артем Прокофьев.

- Нам сообщили, что дано указание задерживать агитаторов Навального и Грудинина. Особенно это ярко проявлялось в Казани. Несколько человек были задержаны в Альметьевске и Елабуге, - сказал Прокофьев.

По словам депутата, во всех случаях задержания проходили без составления протокола, поскольку нарушений со стороны агитаторов не было.

- Мы считаем, что это форма давления, - добавил он.

Напомним, 13 марта Казань посетил кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Изначально встречу с избирателями планировали провести в КРК «Пирамида». Однако «Пирамида» выступление Грудинина оценила в Казани в два раза выше, чем концерты эстрадных звезд. 

Люция Кашапова, 15.03.2018, 13:43
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин15 марта 2018, 13:47
Путин действует
2
10
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Горожанин15 марта 2018, 13:57
Дешёвый пиар.
4
4
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горожанин15 марта 2018, 13:58
Пусть не врут
6
4
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Горожанин15 марта 2018, 14:02
Вся жизнь играаааа ! Кому вы нужны , люди на выборы не ходят , поэтому голоса и подделываются потому , что если проголосуют меньше 50% - запад не признает выборы и страна останется без Президента . Вот мне очень интересно проверить после выборов -под моей фамилией кто-то голосовал ? Если я уже 20 лет не голосую
4
4
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Горожанин15 марта 2018, 14:05
голосуйте за Елену Беркову секс должен быть разнообразный !
3
4
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Горожанин15 марта 2018, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
Вся жизнь играаааа ! Кому вы нужны , люди на выборы не ходят , поэтому голоса и подделываются потому , что если проголосуют меньше 50% - запад не признает выборы и страна останется без Президента . Вот мне очень интересно проверить после выборов -под моей фамилией кто-то голосовал ? Если я уже 20 лет не голосую
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Нам запад президента утвердить должен?
6
5
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Горожанин15 марта 2018, 14:17
В ответ на комментарий пользователя
какой народ раскрыл?
0
1
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Горожанин15 марта 2018, 14:18
В ответ на комментарий пользователя
Вся жизнь играаааа ! Кому вы нужны , люди на выборы не ходят , поэтому голоса и подделываются потому , что если проголосуют меньше 50% - запад не признает выборы и страна останется без Президента . Вот мне очень интересно проверить после выборов -под моей фамилией кто-то голосовал ? Если я уже 20 лет не голосую
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не гони. порог явки давно отменен.
3
2
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Димон15 марта 2018, 14:28
Бойкот!
0
1
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Дмитрий15 марта 2018, 14:33
Вставай проклятьем заклейменных , весь мир голодных и рабов !! Просыпаемся товарищи !! Нужно быть готовым ко всему !!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 14:33
В ответ на комментарий пользователя
Вся жизнь играаааа ! Кому вы нужны , люди на выборы не ходят , поэтому голоса и подделываются потому , что если проголосуют меньше 50% - запад не признает выборы и страна останется без Президента . Вот мне очень интересно проверить после выборов -под моей фамилией кто-то голосовал ? Если я уже 20 лет не голосую
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Путин поделился воспоминаниями, как в 1996 году после поражения тогдашнего руководителя Петербурга Анатолия Собчака на выборах губернатора лишился работы и подумывал о карьере таксиста.
1
0
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Горожанин15 марта 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Путин поделился воспоминаниями, как в 1996 году после поражения тогдашнего руководителя Петербурга Анатолия Собчака на выборах губернатора лишился работы и подумывал о карьере таксиста.
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"Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну, а куда деваться? Делать ничего не умею" – рассказал Владимир Путин.
1
0
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Горожанин15 марта 2018, 14:47
Конечно. Кругом притесняют только Навальнят и КПРФ. Нормально делайте, нормально будет. Никто активистов навального без нарушений не трогает
1
0
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Горожанин15 марта 2018, 14:47
ну это уже откровенная глупость. задерживать за провокации и нарушение агит процессов разве что. а ведь ваши любят это делать, СМИ же потом говорят!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
"Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну, а куда деваться? Делать ничего не умею" – рассказал Владимир Путин.
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Человек не стыдится любой работы, что плохого-то?
1
0
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Горожанин15 марта 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Путин действует
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лично за ручку каждого ловит, ага
1
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Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Вся жизнь играаааа ! Кому вы нужны , люди на выборы не ходят , поэтому голоса и подделываются потому , что если проголосуют меньше 50% - запад не признает выборы и страна останется без Президента . Вот мне очень интересно проверить после выборов -под моей фамилией кто-то голосовал ? Если я уже 20 лет не голосую
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А вам нужно подтверждение любых действий западом? Что за лизоблюдство?
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Горожанин15 марта 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Дешёвый пиар.
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если б я был в оппозиционной ячейке, то каждый день барагозил бы на Баумана, чтоб потом о моей партии везде писали, какой я молодец и как меня ущемляют.
1
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Горожанин15 марта 2018, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
Вся жизнь играаааа ! Кому вы нужны , люди на выборы не ходят , поэтому голоса и подделываются потому , что если проголосуют меньше 50% - запад не признает выборы и страна останется без Президента . Вот мне очень интересно проверить после выборов -под моей фамилией кто-то голосовал ? Если я уже 20 лет не голосую
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если вы решаетесь говорить о законности процесса и его итогах, то отчего игнорируете выборы? несерьезно это
1
0
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
Вставай проклятьем заклейменных , весь мир голодных и рабов !! Просыпаемся товарищи !! Нужно быть готовым ко всему !!
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вы из пещеры что ли вышли недавно? у нас у каждого второго по две машины, да трехкомнатной кв. плохо живем прям, ага
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Горожанин15 марта 2018, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
"Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну, а куда деваться? Делать ничего не умею" – рассказал Владимир Путин.
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ну, обычный русский человек. благо не растерялся и приложил все силы, чего и вам советую, авось не будет у вас такой же судьбы, как у проходимца Прокофьева, что только на подлянки и способен
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Димон15 марта 2018, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
А вам нужно подтверждение любых действий западом? Что за лизоблюдство?
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Не только запада, а мирового сообщества.
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