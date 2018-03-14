Депутат Госсовета РТ от КПРФ: «Дано указание задерживать агитаторов Навального и Грудинина

На предвыборную кампанию кандидата в президенты РФ Павла Грудинина оказывается давление. Об этом заявил депутат Госсовета РТ от КПРФ, глава предвыборного штаба Грудинина в Татарстане Артем Прокофьев.

- Нам сообщили, что дано указание задерживать агитаторов Навального и Грудинина. Особенно это ярко проявлялось в Казани. Несколько человек были задержаны в Альметьевске и Елабуге, - сказал Прокофьев.

По словам депутата, во всех случаях задержания проходили без составления протокола, поскольку нарушений со стороны агитаторов не было.

- Мы считаем, что это форма давления, - добавил он.

Напомним, 13 марта Казань посетил кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Изначально встречу с избирателями планировали провести в КРК «Пирамида». Однако «Пирамида» выступление Грудинина оценила в Казани в два раза выше, чем концерты эстрадных звезд.