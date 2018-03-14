«Салават Купере» и Казань могут связать наземной веткой метро

Казань и «Салават Купере» могут связать наземной веткой метро. Правда, этот вариант дорогой. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин в ходе программы «Тема» на телеканале «Эфир».

- В планах до 2030 года есть два варианта: соединить трамвай от «Оргсинтеза» с «Салават Купере» и более дорогой, о котором мы мечтаем – метро от станции «Северный вокзал». В планах такой проект есть, - сказал мэр.

Так, по словам Метшина, в этом году было выделено 169 млн рублей, которые позволят расширить и капитально отремонтировать дорогу на Тэцевской и привести ее в нормативное состояние.

Напомним, ранее сообщалось, что на Горьковском шоссе построят разворотные петли к жилому комплексу «Салават Купере», также запланировано обустройство существующей дороги от улицы Нурихана Фаттаха до улицы Тэцевской с остановками и освещением. Разворотные петли будут наземными, решение об их строительстве было принято по согласованию с ГИБДД, где сообщили, что большая пробка создается из-за того, что много машин стоят на левом повороте.