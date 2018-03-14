Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский после дебатов с кандидатом от "Гражданской инициативы" Ксенией Собчак прокомментировал ее слезы, заявив, что политик в России должен быть готов к жестким правилам.

Жириновский отметил, что "политика — это тяжелая работа, жесткие споры, крик, риск и опасность". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

- Куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит, — цитируют "Известия" слова лидера ЛДПР.