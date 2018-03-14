Новый казанский некрополь заработает летом 2018 года

Ресурс погребального комплекса составит около 50 лет

Новый казанский некрополь будет введен летом 2018 года, об этом сообщается в опубликованном сборнике документов исполкома Казани.

В некрополе будут два новых общественных кладбища (для христиан и мусульман), он будет находиться около деревни Званка Пестречинского района. На его возведение из бюджета Татарстана были выделены 265,4 млн рублей.

Некрополь будет находиться у 824 километра федеральной трассы М7. Некрополь, как отмечается, будет с самой современной инфраструктурой. В состав некрополя войдут два общественных кладбища, на которые планируется потратить 169,4 млн рублей. Еще 92,5 млн рублей потребуется на организацию подъездов к кладбищам и двух парковочных зон на 271 и 322 места.

Два земельных участка некрополя планируется включить в состав Казани, мест в некрополе (148,5 тыс. мест захоронения) городу хватит на 50 лет с учетом прироста населения города и при условии продолжения функционирования 33 действующих муниципальных кладбищ.