В Альметьевске подросток покончил с собой, оставив записку

В Альметьевске накануне покончил с собой 17-летний подросток, его тело с признаками падения с высоты нашли накануне утром на улице Герцена. Информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

- Ученик местного колледжа погиб еще ночью, тело нашли утром, с камер на соседних домах изъяли видеозаписи, - сообщили ProKazan.ru.

Следственный комитет начал проверку.

В соцсетях также появилось фото предсмертного письма подростка, в котором он прощается с близкими людьми.